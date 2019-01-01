Эксперт назвал причину особого отношения к Савченко в российской тюрьме
Авторитетный писатель Михаил Орский в беседе с НСН объяснил, почему Савченко не увидела различий между российской и украинской тюрьмой.
Надежда Савченко призналась, что в российской тюрьме к ней относились с большим почетом, чем в украинской. Однако между самими пенитенциарными заведениями обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева депутат Верховной рады разницы не заметила.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН объяснил, почему Савченко уделяли больше внимания в российской тюрьме.
«Надежда Савченко, на мой взгляд, это блестящая операция наших спецслужб. Ее тут «переобули», перевербовали, может убедили ее, что русские такие же, как они. Насчет отношения к ней в тюрьме, думаю, таково было распоряжение тех, под чьим кураторством она в наших тюрьмах находилась. И потом, когда приезжает известный человек, сотрудникам тюрьмы, конечно, интересно посмотреть, кто это. Потому ее так и встречали», - сказал он.
Не удивился собеседник НСН и отсутствию разницы между украинскими и российскими тюрьмами.
«Мое глубокое убеждение, что нет никаких украинцев. Есть малороссы, великороссы и белороссы. Они совершенно такие же как мы. И если народ один, то и тюрьмы одинаковые! Ментальность одна», - заключил он.
В России Савченко в марте 2016 года была осуждена на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В мае того же года ее помиловал Владимир Путин, после чего Савченко вернулась на родину, где стала депутатом Верховной рады. В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве.
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