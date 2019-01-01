Эксперт назвал причину особого отношения к Савченко в российской тюрьме

Надежда Савченко призналась, что в российской тюрьме к ней относились с большим почетом, чем в украинской. Однако между самими пенитенциарными заведениями обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева депутат Верховной рады разницы не заметила.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН объяснил, почему Савченко уделяли больше внимания в российской тюрьме.

«Надежда Савченко, на мой взгляд, это блестящая операция наших спецслужб. Ее тут «переобули», перевербовали, может убедили ее, что русские такие же, как они. Насчет отношения к ней в тюрьме, думаю, таково было распоряжение тех, под чьим кураторством она в наших тюрьмах находилась. И потом, когда приезжает известный человек, сотрудникам тюрьмы, конечно, интересно посмотреть, кто это. Потому ее так и встречали», - сказал он.