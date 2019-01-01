Украинские политологи предрекли Савченко политическую смерть
Украинские политологи сомневаются в том, что Надежда Савченко может войти в новый состав Верховной рады.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик можно считать еще одним «проигранным боем» Украины. Об этом она сообщила накануне, 1 июня, в эфира на телеканале NewsOne.
Она сообщила, что киевской власти стоило бы пойти навстречу жителям Донбасса и согласиться обеспечить их всеми социальными правами. Помимо это, по мнению Савченко, негативно сказался и отказ ДНР и ЛНР от украинской валюты и ее замена на рубль.
Глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко прокомментировал НСН предложение Надежды Савченко Киеву обеспечить выполнение прав украинцев на Донбассе.
«Идет предвыборная кампания. Кандидаты дают очень много обещаний. Но жители Украины, в том числе беженцы из Донбасса, понимают, что Надежда Савченко – не тот человек, который принимает решения. Все слова. Если говорить по существу, то социальные права на территории, которую контролирует Украина, должны быть обеспечены. Донбасс объявлен Киевом оккупированной территорией, поэтому по Женевской конвенции, ответственность за жителей ЛНР и ДНР несет оккупант – Россия. Можно было бы решить проблему обеспечения социальных прав украинцев на Донбассе, если бы этим занялась какая-нибудь международная организация, например, «Красный крест»», - считает Жовниренко.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что Савченко не помогут заявления по Донбассу переизбраться в Верховную раду, как и какие-либо другие .
«Нонсенс – вернуть социальные права жителям Донбасса, если эта территория практически отделилась от Украины, граница с Россией в этом направлении не контролируется. Поэтому заявления Савченко голосновны, даже истеричны. Она уже не перспективна как кандидат, потому что никому не интересна. С точки зрения выдвижения Савченко по партийным спискам – она абсолютно неинтересна, потому что непредсказуема. Серьезные политики с ней общаться не будут и входить в какие-то альянсы. Единственный для нее шанс на победу – пойти по мажоритарному округу в восточной части Украины. При условии, что кто-то в нее вложит деньги. Но даже в этом случае она вряд ли пройдет жесткую конкуренцию», - считает Соскин.
Ранее украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН оценил идею президента страны Владимира Зеленского проводить референдум по переговорам с Россией.
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