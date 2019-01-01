За Надежду Савченко на выборах проголосовали только восемь украинцев
Надежда Савченко потерпела сокрушительное поражение на выборах в украинский парламент, сообщает «Свободная пресса».
Савченко пыталась переизбраться в Раду через избирательный округ 51 в Донецкой области. Там за нее проголосовали всего восемь человек.
В свою очередь телеканал 360 отмечает, что сама Савченко не собирается обжаловать результаты голосования в округе.
Согласно последним данным, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает более 40 процентов избирателей. В интервью НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский связал успех президентской партии с тем, что украинцы голосовали по инерции.
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