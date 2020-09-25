Сбербанк спрогнозировал новый пик коронавируса в ноябре

Новый пик заболеваемости коронавирусом будет в ноябре, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

Вместе с тем он затруднился сказать, сколько продлится эта ситуация.

«Будет зависеть в том числе от того, насколько мы с вами будем добросовестно соблюдать правила изоляции и правила ношения предметов защиты", - отметил топ-менеджер.