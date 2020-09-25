Сбербанк спрогнозировал новый пик коронавируса в ноябре

Новый пик заболеваемости коронавирусом будет в ноябре, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

Вместе с тем он затруднился сказать, сколько продлится эта ситуация.

«Будет зависеть в том числе от того, насколько мы с вами будем добросовестно соблюдать правила изоляции и правила ношения предметов защиты", - отметил топ-менеджер.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти на данный момент не обсуждают введение более серьезных ограничений в стране.

Представитель Кремля отметил, что «мобилизация системы здравоохранения» сейчас позволяет больше контролировать ситуацию с коронавирусом, чем в начале пандемии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице значительно увеличилось число заразившихся коронавирусом. Он объявил о введении ограничительных мер в городе с понедельника, 28 сентября.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:КарантинСбербанкГерман Греф
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