Саратовский министр ушла в отставку после скандала с масками по 425 рублей
На фоне скандала с закупкой медицинских масок министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, подчеркивая, что губернатор Валерий Радаев это прошение удовлетворил.
Ранее стало известно, что «Саратовский аптечный склад» - учреждение, подведомственное областному Минздраву, закупило у фирмы «Сигмафарм» защитные средства, В частности, в контракт вошли 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.
Позже, по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В Минздраве, в свою очередь, заявили, что договор расторгнут.
В свою очередь, первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН заявил, что чиновники стали злоупотреблять упрощённой конкурсной процедурой, и предположил, что в ходе расследования может быть установлена чья-то личная заинтересованность.
Отметим, что Саратовская область — один из двух десятков российских регионов, в которых власти уже объявили масочный режим. Носить защитные маски в общественных местах саратовцев обязали с 1 по 11 мая.
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