Саратовский министр ушла в отставку после скандала с масками по 425 рублей

На фоне скандала с закупкой медицинских масок министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, подчеркивая, что губернатор Валерий Радаев это прошение удовлетворил.

Ранее стало известно, что «Саратовский аптечный склад» - учреждение, подведомственное областному Минздраву, закупило у фирмы «Сигмафарм» защитные средства, В частности, в контракт вошли 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.

Позже, по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В Минздраве, в свою очередь, заявили, что договор расторгнут.