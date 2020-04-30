Подмосковье готовится к введению масочного режима

Власти Московской области готовятся к поэтапному введению масочного режима. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, отмечает телеканал 360. Он подчеркнул, что жителям обязательно придется носить маски в общественных А контроль за соблюдением выполнения этого правила будут ужесточать поэтапно.

Кроме того, Андрей Воробьев попросил всех отнестись к соблюдению этого режима серьезно. Работодателей же он призвал задуматься над тем, как предоставить маски своим сотрудникам. Правительство региона, в свою очередь, будет стараться обеспечить средствами защиты тех, кто не может себе их позволить.