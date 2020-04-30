Подмосковье готовится к введению масочного режима
Власти Московской области готовятся к поэтапному введению масочного режима. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, отмечает телеканал 360. Он подчеркнул, что жителям обязательно придется носить маски в общественных А контроль за соблюдением выполнения этого правила будут ужесточать поэтапно.
Кроме того, Андрей Воробьев попросил всех отнестись к соблюдению этого режима серьезно. Работодателей же он призвал задуматься над тем, как предоставить маски своим сотрудникам. Правительство региона, в свою очередь, будет стараться обеспечить средствами защиты тех, кто не может себе их позволить.
Ранее НСН писала, что власти Краснодарского края не только продлили действие карантина в регионе до 12 мая, но и усилили ограничительные меры обязательным ношением масок. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. При этом он подчеркнул, что это буде «жёсткий режим»: в масках в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией должны быть все без исключения.
По имеющейся информации регионального оперштаба, на Кубани зафиксировано 1017 случаев заражения COVID-19.
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