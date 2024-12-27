«Санкции и доллар»: В отрасли предупредили о рисках зарубежного инвестирования ЖКХ

Сергей Сохранов заявил НСН, что иностранные инвесторы будут заинтересованы в российской сфере ЖКХ из-за прибыли и рекламы. 

Привлечь отечественных инвесторов в сферу ЖКХ сейчас проблематично из-за дорогих кредитов, сотрудничество с иностранными компаниями в моменте необходимо отрасли, но нужно учитывать долгосрочные риски, рассказал НСН член общественного совета Минстроя РФ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

Ранее стало известно, что Минстрой рассчитывает на зарубежные инвестиции, которые направят на ремонт коммунальной инфраструктуры в России, подписание конкретных соглашений запланировано на конец следующего года. Сохранов уверен, что в нынешней ситуации это может стать выходом для отрасли.

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«Объем средств, которые нужно вкладывать в инфраструктуру ЖКХ страны, достаточно большой. В программных документах фигурируют 4,5 триллиона рублей, эти деньги из бюджета и частных инвестиций. В условиях, когда кредиты очень дорогие из-за высокой ставки, инвесторы, которые чаще всего осуществляют свои проекты как раз на заемные средства, имеют меньше возможностей инвестировать в долгосрочные объекты в отрасли ЖКХ. Особенностью отрасли является то, что процесс возврата инвестиций длительный – от пяти до нескольких десятков лет. Привлечь отечественные частные организации достаточно проблематично сейчас. Если у западных инвесторов найдутся средства, при соблюдении правил безопасности это вполне оправданный шаг. В текущей ситуации это может дать положительный результат», - объяснил он.

Сохранов подчеркнул, что интерес иностранных инвесторов будет заключаться в прибыли и рекламе.

«Когда реализуется инвестиционный проект, речь идет о получении прибыли. Риски достаточно небольшие здесь, потому что тарифы регулируются государством, можно гарантировать возврат инвестиций. Можно легко просчитать параметры проекта: за сколько удастся отбить вложенное и какую получить прибыль. Второй момент, который играет роль, это имиджевые проекты для тех партнеров, которые хотят прорекламировать свои инновационные технологии, оборудование и так далее. Они смогут компенсировать прибыль за счет коммерческих продаж в будущем», - рассказал он.

При этом собеседник НСН предупредил о возможных рисках такой схемы инвестирования ЖКХ.

«Эти проекты достаточно хорошо прописываются, проводятся торги, проводится анализ и аудит. Конечно, применение иностранных технологий может в дальнейшем приводить к сложностям. Например, на объектах, где были установлены лифты европейского производства несколько лет назад, сейчас есть проблемы с заменой из-за санкций. Но в то же время сейчас речь идет о работе с дружественными странами Азии, Южной Америки. Поэтому риски не так высоки. При этом стоимость зарубежного оборудования все равно привязана к курсу доллара, обслуживание в дальнейшем из-за этого может дорожать», - добавил специалист.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что на модернизацию ЖКХ направят свыше 4,5 трлн рублей до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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