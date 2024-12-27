«Санкции и доллар»: В отрасли предупредили о рисках зарубежного инвестирования ЖКХ

«Объем средств, которые нужно вкладывать в инфраструктуру ЖКХ страны, достаточно большой. В программных документах фигурируют 4,5 триллиона рублей, эти деньги из бюджета и частных инвестиций. В условиях, когда кредиты очень дорогие из-за высокой ставки, инвесторы, которые чаще всего осуществляют свои проекты как раз на заемные средства, имеют меньше возможностей инвестировать в долгосрочные объекты в отрасли ЖКХ. Особенностью отрасли является то, что процесс возврата инвестиций длительный – от пяти до нескольких десятков лет. Привлечь отечественные частные организации достаточно проблематично сейчас. Если у западных инвесторов найдутся средства, при соблюдении правил безопасности это вполне оправданный шаг. В текущей ситуации это может дать положительный результат», - объяснил он.

Сохранов подчеркнул, что интерес иностранных инвесторов будет заключаться в прибыли и рекламе.

«Когда реализуется инвестиционный проект, речь идет о получении прибыли. Риски достаточно небольшие здесь, потому что тарифы регулируются государством, можно гарантировать возврат инвестиций. Можно легко просчитать параметры проекта: за сколько удастся отбить вложенное и какую получить прибыль. Второй момент, который играет роль, это имиджевые проекты для тех партнеров, которые хотят прорекламировать свои инновационные технологии, оборудование и так далее. Они смогут компенсировать прибыль за счет коммерческих продаж в будущем», - рассказал он.

При этом собеседник НСН предупредил о возможных рисках такой схемы инвестирования ЖКХ.

«Эти проекты достаточно хорошо прописываются, проводятся торги, проводится анализ и аудит. Конечно, применение иностранных технологий может в дальнейшем приводить к сложностям. Например, на объектах, где были установлены лифты европейского производства несколько лет назад, сейчас есть проблемы с заменой из-за санкций. Но в то же время сейчас речь идет о работе с дружественными странами Азии, Южной Америки. Поэтому риски не так высоки. При этом стоимость зарубежного оборудования все равно привязана к курсу доллара, обслуживание в дальнейшем из-за этого может дорожать», - добавил специалист.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что на модернизацию ЖКХ направят свыше 4,5 трлн рублей до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

