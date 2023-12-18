Правительство направит более 1 млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ

Более 250 тысяч человек в России остаются без света из-за непогоды Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кемеровской области Производители бытовой техники предупредили о росте ее стоимости в следующем году Комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках Гидрометцентр прогнозирует оттепель для большей части России на этой неделе