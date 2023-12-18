Правительство направит более 1 млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ
Ряд российских регионов получат свыше 1 млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям населения. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства выделят 25 регионам для поддержки федеральных льготников: инвалидов, ветеранов боевых действий, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
«Таким гражданам предоставляется компенсация - до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов ... возмещаются за счет федерального бюджета», — указали в пресс-службе кабмина.
Между тем ведущий юрист «Европейской юридической службы» Евгений Корнеев сообщил, что с 2024 года субсидии и компенсации на оплату услуг ЖКХ начнут направлять напрямую ресурсоснабжающей организации, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru