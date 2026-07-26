«Союз МС-28» отстыковался от МКС

На этом корабле российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс возвращаются на Землю. Они находились на МКС с 27 ноября прошлого года.

Отмечается, что, после того как «Союз МС-28» отдалится от станции на безопасное расстояние, двигатель корабля будет включен на торможение, позже корабль с экипажем войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки. При этом его спускаемый аппарат приземлится в окрестностях города Жезказган в Казахстане примерно в 12:50 по московскому времени.

14 июля на МКС прибыл корабль «Союз МС-29», на котором прилетел экипаж, сменивший Кудь-Сверчкова, Микаева и Уильямса. Вместо них следующие восемь месяцев на станции будут работать россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Роскосмос и NASA продлили работу МКС до 2030 года.