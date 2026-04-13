Без войны: Мессенджеру Маска XChat предрекли тихую блокировку в России
Новый мессенджер Маска заинтересует россиян, но вскоре и он станет недоступен для них, заявил НСН IT-эксперт Артем Геллер.
На фоне замедлений и блокировок в России новый мессенджер Илона Маска вызовет интерес у россиян, но его ждет «тихая блокировка», без «жесткой войны», как с Telegram, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал выход нового защищённого мессенджера XChat в ближайшие дни. Сначала приложение появится для IOS, а потом и для Android. Разработчики делают ставку на жёсткую приватность — они обещают уровень защиты выше, чем у Telegram и Signal. Рекламы и слежки за пользователями не будет: переписку защитят сквозным шифрованием; создадут запрет на создание скриншотов и видео, а также удаление сообщений для всех; голосовые и видеозвонки между устройствами – без привязки к номеру телефона. Новое приложение будет доступно исключительно пользователям с учётной записью в X.
Уже на старте XChat может привлечь большую аудиторию, а в перспективе - стать конкурентом Telegram, полагает Геллер.
«Все будет зависеть от пиара и маркетинга, а также качества самого продукта. Основным рекламным посылом Telegram была как раз безопасность, и на этом он продвигался. Надо смотреть, что сделает команда Илона Маска. У него есть большой плюс благодаря хорошо развитому искусственному интеллекту Grok, который разработчики наверняка задействуют. ИИ может стать спецификой этого мессенджера. Наверняка это будет интересный мессенджер с большим потенциалом. На старте, конечно, невозможно догнать уже существующих китов индустрии, но поскольку есть и социальная сеть Х, и сама личность Маска, то он со старта может собрать неплохую аудиторию», - считает Геллер.
На фоне продолжающихся блокировок мессенджеров в России, новая разработка Маска определенно заинтересует россиян, однако и этот мессенджер, скорее всего, ожидает судьба WhatsApp (принадлежит Meta, компании признанной Минюстом экстремистской и запрещенной) или Telegram.
«Маск вряд ли пойдет на сотрудничество с российскими властями. А вот насчет того, насколько оперативно у нас его заблокируют, сказать сложно. Блокировочных и замедляющих ресурсов на все мессенджеры в России вряд ли хватит. Где-то все время будет появляться дырка, что-то будет лучше работать, что-то хуже. Но, скорее всего, его может ждать такая же судьба, как и запрещенный, например, WhatsApp (принадлежит Meta, признанной Минюстом экстремистской и запрещенной). Будет спокойная, тихая блокировка без жесткой войны, которая сейчас идет с Telegram», - прогнозирует собеседник НСН.
Ранее Telegram обновил протокол по противодействию цензуре, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
