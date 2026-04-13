На фоне замедлений и блокировок в России новый мессенджер Илона Маска вызовет интерес у россиян, но его ждет «тихая блокировка», без «жесткой войны», как с Telegram, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал выход нового защищённого мессенджера XChat в ближайшие дни. Сначала приложение появится для IOS, а потом и для Android. Разработчики делают ставку на жёсткую приватность — они обещают уровень защиты выше, чем у Telegram и Signal. Рекламы и слежки за пользователями не будет: переписку защитят сквозным шифрованием; создадут запрет на создание скриншотов и видео, а также удаление сообщений для всех; голосовые и видеозвонки между устройствами – без привязки к номеру телефона. Новое приложение будет доступно исключительно пользователям с учётной записью в X.

Уже на старте XChat может привлечь большую аудиторию, а в перспективе - стать конкурентом Telegram, полагает Геллер.