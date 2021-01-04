Петербург стал лидером по числу заболеваний COVID-19 за сутки в России

Со 2 января в городе началась масштабная вакцинации против COVID-19. Единственный выходной день у пунктов вакцинации будет 7 января. Власти рекомендуют людям старше 60 лет с диагнозом "сахарный диабет" сделать прививку именно в период январских праздников из-за отсутствия большого количества посетителей. Запись на вакцинацию проходит в районных поликлиниках, всего в городе работает около 70 пунктов.



Вместе с тем в Петербурге прошло заседание оперштаба по организации работы медучреждений в новогодние праздники, штаб будет действовать до 15 января 2021 года.



В городе с 30 декабря начался период жестких противовирусных ограничений. Он продлится вплоть до окончания новогодних каникул, 10 января. В Петербурге не будут работать рестораны, кафе, бары, музеи и театры. Кроме того, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.



При этом ресторанам разрешили принимать посетителей на зимних верандах. Власти надеются, что введенные ограничения сократят число планировавших отправиться на каникулы в этот город туристов. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Петербурге отменил рождественские богослужения.



Актер Михаил Боярский заявил в эфире НСН, что он поддерживает ограничения, введенные в Санкт-Петербурге.