Петербург стал лидером по числу заболеваний COVID-19 за сутки в России

Северная столица впервые обогнала Москву по темпам заражений коронавирусом, хотя в городе введены жесткие противовирусные ограничения.

Санкт-Петербург впервые обошел Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки. За минувший день в Петербурге обнаружили 3657 новых инфицированных, тогда как в Москве — 3591 случай, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что после окончания праздников жителей города ожидают три новые волны заражений. На этом фоне он призвал горожан соблюдать ограничения и отнестись к ситуации более ответственно.

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Со 2 января в городе началась масштабная вакцинации против COVID-19. Единственный выходной день у пунктов вакцинации будет 7 января. Власти рекомендуют людям старше 60 лет с диагнозом "сахарный диабет" сделать прививку именно в период январских праздников из-за отсутствия большого количества посетителей. Запись на вакцинацию проходит в районных поликлиниках, всего в городе работает около 70 пунктов.

Вместе с тем в Петербурге прошло заседание оперштаба по организации работы медучреждений в новогодние праздники, штаб будет действовать до 15 января 2021 года.

В городе с 30 декабря начался период жестких противовирусных ограничений. Он продлится вплоть до окончания новогодних каникул, 10 января. В Петербурге не будут работать рестораны, кафе, бары, музеи и театры. Кроме того, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.

При этом ресторанам разрешили принимать посетителей на зимних верандах. Власти надеются, что введенные ограничения сократят число планировавших отправиться на каникулы в этот город туристов. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Петербурге отменил рождественские богослужения.

Актер Михаил Боярский заявил в эфире НСН, что он поддерживает ограничения, введенные в Санкт-Петербурге.

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«В отношении здоровья граждан лучше "перебдеть", чем "недобдеть"! Мне это не мешает никак. Считаю, что ограничительные меры очень даже логичные», - добавил он.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил НСН, что было бы целесообразно продлить ограничения еще на две недели, снизив вероятность многочисленных заражений и их последствий.

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ФОТО: РИА Новости
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