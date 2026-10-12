Тимати замечен на электрокаре «Атом» после скандала с Bugatti
12 октября 202606:34
Денис Постольский
Российского исполнителя Тимати заметили в центре Москвы за рулём отечественного электромобиля «Атом», сообщает Life.
На кузове машины заметили фирменную цифру 13 — символ музыкального лейбла Black Star. Появление певца на новом электрокаре привлекло внимание на фоне его недавнего конфликта с общественником Виталием Бородиным из-за Bugatti W16 Mistral.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рэпера Тимати, купившего редкий дорогостоящий автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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