60 тысяч: Жители Чукотки оказались отрезаны от внешнего мира из-за дорогих авиабилетов
Жители Билибинского района Чукотки, одной из самых изолированных территорий страны, заявили, что отрезаны от внешнего мира, сообщает Baza.
По их словам, добраться до Магадана можно только на Ан-24. При этом билет в одну сторону за последний месяц подорожал с 50 до 60 тысяч рублей. Рейсами занимается практически только «ИрАэро». Большую часть мест выкупают вахтовики золотодобывающих предприятий.
Для рядовых пассажиров такие цены становятся неподъёмными. Люди массово обращаются в ФАС и Дальневосточную транспортную прокуратуру. В окружном департаменте промышленной политики сообщили, что на новые рейсы для местных жителей выделено финансирование, однако авиакомпания пока ожидает поступления топлива из Магадана.
Билибинский район остаётся одним из самых труднодоступных. Летние паводки систематически разрушают дороги, поэтому круглогодичных трасс с твёрдым покрытием там нет.
Ранее Чукотка стала регионом с самым высоким средним размером пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- 60 тысяч: Жители Чукотки оказались отрезаны от внешнего мира из-за дорогих авиабилетов
- ЕС выделит Украине €3 млрд на беспилотники и ракеты
- Стали известны подробности предложения Трампа об энергетическом перемирии
- Премьер Бернэм: Россия вмешивалась в референдум о выходе Британии из Евросоюза
- Часть пользователей «Яндекс Диска» потеряла доступ к файлам
- В Госдуме не располагают информацией об энергетическом перемирии с Украиной
- Из-за атак «Яндекс» лишился части своих дата-центров
- СМИ: Уиткофф и Кушнер отложили запланированную поездку в Москву
- Песков: Москва без проблем поставит дизель на мировые рынки
- СМИ: Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие