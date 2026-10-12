60 тысяч: Жители Чукотки оказались отрезаны от внешнего мира из-за дорогих авиабилетов

По их словам, добраться до Магадана можно только на Ан-24. При этом билет в одну сторону за последний месяц подорожал с 50 до 60 тысяч рублей. Рейсами занимается практически только «ИрАэро». Большую часть мест выкупают вахтовики золотодобывающих предприятий.

Для рядовых пассажиров такие цены становятся неподъёмными. Люди массово обращаются в ФАС и Дальневосточную транспортную прокуратуру. В окружном департаменте промышленной политики сообщили, что на новые рейсы для местных жителей выделено финансирование, однако авиакомпания пока ожидает поступления топлива из Магадана.

Билибинский район остаётся одним из самых труднодоступных. Летние паводки систематически разрушают дороги, поэтому круглогодичных трасс с твёрдым покрытием там нет.

Ранее Чукотка стала регионом с самым высоким средним размером пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

