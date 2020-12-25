Боярский призвал «перебдеть» с ограничениями по COVID в Петербурге
Официальная статистика свидетельствует о стабилизации эпидемиологический ситуации в Санкт-Петербурге, однако спешить с отменой ограничений в городе пока не стоит, заявили в эфире НСН артист Михаил Боярский и врач Владислав Жемчугов.
В Петербурге за последние сутки выявили еще 3751 зараженного коронавирусом. Об этом сообщает 25 декабря федеральный оперативный штаб. Это на пять человек меньше, чем днем ранее. В целом с конца ноября в городе удерживается более-менее стабильное «плато» по числу вновь выявленных зараженных, если ориентироваться на официальную статистику.
Актер Михаил Боярский заявил в эфире НСН, что он поддерживает ограничения, введенные в Санкт-Петербурге.
«В отношении здоровья граждан лучше "перебдеть", чем "недобдеть"! Мне это не мешает никак. Считаю, что ограничительные меры очень даже логичные», - добавил он.
В свою очередь врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил НСН, что было бы целесообразно продлить ограничения еще на две недели, снизив вероятность многочисленных заражений и их последствий.
«Конечно, Петербургу уже пора выйти на плато. Это реальное действие тех ограничений, которые были введены. Что делать с Новым годом? Я думаю, будет разумно сохранить эти меры еще на один инкубационный период - 14 дней. Спасем больше жизней», - заявил он.
Заведения общественного питания Санкт-Петербурга с пятницы, 25 декабря будут обязаны закрываться в 19:00. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов. Два последних месяца из-за сложной эпидемиологической ситуации барам и ресторанам запрещено работать по ночам – позже 23:00. При этом, с 30 декабря по 3 января все заведения закроются совсем.
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