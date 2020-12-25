Боярский призвал «перебдеть» с ограничениями по COVID в Петербурге

В Петербурге за последние сутки выявили еще 3751 зараженного коронавирусом. Об этом сообщает 25 декабря федеральный оперативный штаб. Это на пять человек меньше, чем днем ранее. В целом с конца ноября в городе удерживается более-менее стабильное «плато» по числу вновь выявленных зараженных, если ориентироваться на официальную статистику.

Актер Михаил Боярский заявил в эфире НСН, что он поддерживает ограничения, введенные в Санкт-Петербурге.

«В отношении здоровья граждан лучше "перебдеть", чем "недобдеть"! Мне это не мешает никак. Считаю, что ограничительные меры очень даже логичные», - добавил он.