В ЕГЭ по истории и математике увеличат количество заданий

Так, в 2026 году ЕГЭ по истории состоял из 21 задания, в следующем году в нем будет 22 задания. Число заданий по работе с историческим источником увеличилось с двух до трех. Также изменится ЕГЭ по профильной математике. Для сдающих в 2027 году экзамен будет состоять из 20 заданий вместо 19. При этом изменений в испытаниях по математике базового уровня не запланировано.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что ведомство не собирается усложнять задания ЕГЭ следующего года, пишет 360.ru.

