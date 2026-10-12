В ЕГЭ по истории и математике увеличат количество заданий
Количество заданий в Едином государственном экзамене по истории и математике изменится в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Так, в 2026 году ЕГЭ по истории состоял из 21 задания, в следующем году в нем будет 22 задания. Число заданий по работе с историческим источником увеличилось с двух до трех. Также изменится ЕГЭ по профильной математике. Для сдающих в 2027 году экзамен будет состоять из 20 заданий вместо 19. При этом изменений в испытаниях по математике базового уровня не запланировано.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что ведомство не собирается усложнять задания ЕГЭ следующего года, пишет 360.ru.
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