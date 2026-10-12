В Кремле прокомментировали слова Трампа о смене власти на Украине

Президент США Дональд Трамп говорит о том, что Украине необходим новый лидер, так как украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет политической воли, которая необходима для остановки конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Зеленский впал в истерику из-за соглашения Путина и Трампа

Как отметил представитель Кремля, Трамп выразил мнение, что пришло время для нового президента Украины, поскольку ему следует принять «очень ответственные и очень сложные» решения для остановки конфликта.

«Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает», — указал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Зеленский не хочет делать этого.

Ранее Дональд Трамп заявил, что нынешний украинский президент «хочет создавать проблемы для мира», а Украине необходим «новый лидер, способный заключать соглашения», пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Песков

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