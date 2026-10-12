В Кремле прокомментировали слова Трампа о смене власти на Украине
Президент США Дональд Трамп говорит о том, что Украине необходим новый лидер, так как украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет политической воли, которая необходима для остановки конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, Трамп выразил мнение, что пришло время для нового президента Украины, поскольку ему следует принять «очень ответственные и очень сложные» решения для остановки конфликта.
«Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает», — указал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Зеленский не хочет делать этого.
Ранее Дональд Трамп заявил, что нынешний украинский президент «хочет создавать проблемы для мира», а Украине необходим «новый лидер, способный заключать соглашения», пишет 360.ru.
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