В Подмосковье произошел пожар на складе для алкогольной и табачной продукции

Средства ПВО за ночь сбили 151 беспилотник над регионами России В России наметился рост числа преступлений, совершённых подростками Ученики девятых классов оценят воспитательную работу в школах 29 регионов Пик активности клещей в России пока не спадает На фоне снижения вылова лосося россиянам посоветовали переключиться на икру других рыб