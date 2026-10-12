В Подмосковье произошел пожар на складе для алкогольной и табачной продукции

Пожар разгорелся на складе для хранения алкогольной и табачной продукции в поселке Запрудня Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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«Предварительная площадь пожара 2 500 кв. м. Эвакуация не проводилась», - указали в ведомстве.

К тушению привлекли более 40 специалистов, а также 14 единиц техники.

Ранее в Приволжском районе Казани произошел пожар на складе площадью около 1,5 тысячи «квадратов», пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМЧСМосковская Область

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