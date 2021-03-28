Санитарный сертификат станет доступен в Евросоюзе к 15 июня
Единый санитарный сертификат для граждан Евросоюза (ЕС) будет доступен к 15 июня, сообщил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, в зоне ответственности которого политика вакцинации в ЕС. Об этом сообщает телеканал LCI.
«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», - сказал Бретон.
В документе будут указаны имя владельца, дата его рождения и номер паспорта. Также в паспорте поставят отметку о вакцинации для тех, кто ее прошел.
Если у гражданина не будет сертификата, туристу придется сдать тест на коронавирус, пояснил еврокомиссар. Он также предположил, что в наступающее лето не ожидает резкого роста турпотока в Европу из-за пандемии коронавируса.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему COVID-паспорта нельзя вводить в России.
«Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку... Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru