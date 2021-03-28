Санитарный сертификат станет доступен в Евросоюзе к 15 июня

«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», - сказал Бретон.

В документе будут указаны имя владельца, дата его рождения и номер паспорта. Также в паспорте поставят отметку о вакцинации для тех, кто ее прошел.

Если у гражданина не будет сертификата, туристу придется сдать тест на коронавирус, пояснил еврокомиссар. Он также предположил, что в наступающее лето не ожидает резкого роста турпотока в Европу из-за пандемии коронавируса.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему COVID-паспорта нельзя вводить в России.

«Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку... Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.

