В Евросоюзе заявили о планах разработать санитарный сертификат к началу июня

«Сертификат может быть как электронным, так и бумажным», - отметил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что документ будет доступен на всех языках ЕС.

По информации Бретона, сертификат, который призван упростить передвижение внутри Евросоюза и упростить путешествия, появится до начала июня.

По его мнению, сокращение поставок вакцины AstraZeneca не повлияет на планы вакцинации в ЕС. Цель Евросоюза достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета остается актуальной.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему COVID-паспорта нельзя вводить в России.

«Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку... Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.

