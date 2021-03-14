В Евросоюзе заявили о планах разработать санитарный сертификат к началу июня
К началу июня в Евросоюзе будет разработан санитарный сертификат с информацией о перенесенном пациентом коронавирусе, результатах сданных тестов и вакцинации против COVID-19. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Europe 1 в воскресенье, 14 марта.
«Сертификат может быть как электронным, так и бумажным», - отметил еврокомиссар.
Он подчеркнул, что документ будет доступен на всех языках ЕС.
По информации Бретона, сертификат, который призван упростить передвижение внутри Евросоюза и упростить путешествия, появится до начала июня.
По его мнению, сокращение поставок вакцины AstraZeneca не повлияет на планы вакцинации в ЕС. Цель Евросоюза достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета остается актуальной.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему COVID-паспорта нельзя вводить в России.
«Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку... Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.
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