«Самый теплый день!»: Жара-убийца ударила по Москве и черноморским курортам

В Москве на фоне аномальной жары утонули десять человек, изменение «тренда» ожидается не раньше среды, при этом отдыхающих на юге России пугают ультрафиолетом и «диареей путешественника».

Россия встречает вторую неделю августа температурными рекордами, которые привели в выходные в Москве к жертвам и пляжному ажиотажу. На юге страны сегодня ожидается 40-градусная жара, головы уральцев охлаждают ливни, при этом изменение погодных «трендов» ожидается со среды.

СМИ: в Москве за час утонули четыре человека

МОСКВА: ЖАРА-УБИЙЦА

Пик жары в Москве пришелся на 5 и 6 августа, когда столбики термометров взлетели за 30 градусов. «Часовой погоды» Евгений Тишковец назвал воскресенье самым теплым днем с начала года и пообещал в понедельник продолжение «аномального тепла»: в Москве сегодня будет около 30 градусов, а в Подмосковье до 32-х.

На фоне тропической погоды москвичи ринулись в выходные на пляжи, превратив их в «муравейники». Telegram-каналы пестрят фото и видео, на которых Москва похожа на Анапу и Сочи. При этом для некоторых «перегрев» закончился печально.

По данным Telegram-канала Shot, в московском регионе за выходные утонули десять человек. Baza приводит подробности этих происшествий. Так, в Новогиреево погиб мужчина, решивший отпраздновать 35-летие пьяным купанием в Большом Перовском пруду. Для 65-летнего пенсионера из Зеленограда стало фатальным купание в Школьном озере. В Мытищах погиб девятиклассник, покорявший на матрасе Пироговское водохранилище, а в посёлке Радужный – пожилой белорус.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил НСН, что с 9 августа в Москве начнется похолодание.

«В воскресенье и понедельник будет плюс 31-33 градуса. Во вторник сохранится 30-градусная дара, но уже будет больше облачности. В среду температура понизится до 25 градусов, этот день прогнозируется дождливым. В четверг будет дальнейшее понижение температуры в Московском регионе, а начиная с пятницы и по воскресенье максимальная температура составит всего 18-23 градуса», - предупреждал Роман Менделевич.

Со своей стороны, руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков объяснял НСН, что смерчи москвичам не грозят.

«У нас образуются только микро-смерчи – в Сочи, например. Там такие смерчи живут несколько минут, чаще всего без выхода на берег. Они зародились и тут же гаснут, не хватает энергетики. В Тульской области был смерч в 2013 году, который существовал минут десять, попал на населенный пункт, ширина смерча составила 30-50 метров. Он прошел метров 60, как раз по деревне – крыши посносил, деревья поломал. Но по мегаполисам я не помню таких случаев. Микро-смерч – это сильный ветер, шквал чаще бывает – это грозовое облако, оттуда холодная масса сваливается вниз. Такое было в Москве в 2017 году. А смерч – это как воронка, которая засасывает вверх, не помню, чтобы в Москве такое было за последние 20 лет», - пояснил эксперт.
«Грозят только шквалы!»: Смерчи не «засосут» Москву в ближайшие десятилетия

ЮГ РОССИИ: 40 ГРАДУСОВ И «ДИАРЕЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

По прогнозам синоптиков, на юге России и в центральной ее части аномальная жара сохранится.

По словам Романа Вильфанда, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях в ближайшие дни будет от 40 до 43 градусов, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях - до 37.

Телеканалы публикуют видео с переполненными туристическими катерами в Краснодарском крае. Тем временем Евгений Тишковец обещает сегодня Ростову 40-градусную жару, Поволжью - 30-35 градусов, а южным регионам 36-41. При этом «часовой погоды» утверждает, что к среде «тренд начнет меняться», и на запад России прорвется «холодная гряда».

Вильфанд также указывает на высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни, рекомендовав жителям утомленных солнцем регионов не загорать, носить очки и одежду с длинным рукавом.

Ну а диетолог Анна Белоусова в интервью НСН объяснила, какие продукты опасны в жару.

«Осторожно с рыбой!»: Отдыхающим дали советы, как не отравиться на российском юге
«Стоит быть осторожными с рыбой. Она портится быстрее, чем мясо, рыбное отравление гораздо более тяжелое. Нужно быть осторожными со всеми блюдами, в состав которых входит творог. С морепродуктами нужно быть очень аккуратными, особенно с мидиями. При этом морские ракообразные, креветки не вызывают резкого отравления. По виду достаточно просто заметить, что они не очень качественные: если присутствует серость или чернота, то это нельзя есть», - пояснила Белоусова.

Ну а туристам, решившем отдохнуть в эти дни в Сочи, она посоветовала рецепт спасения от «диареи путешественников»: сразу по приезду надо съесть максимальное количество сырого репчатого лука и запить его кефиром, йогуртом или айраном.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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