«Самый теплый день!»: Жара-убийца ударила по Москве и черноморским курортам

МОСКВА: ЖАРА-УБИЙЦА

Пик жары в Москве пришелся на 5 и 6 августа, когда столбики термометров взлетели за 30 градусов. «Часовой погоды» Евгений Тишковец назвал воскресенье самым теплым днем с начала года и пообещал в понедельник продолжение «аномального тепла»: в Москве сегодня будет около 30 градусов, а в Подмосковье до 32-х.

На фоне тропической погоды москвичи ринулись в выходные на пляжи, превратив их в «муравейники». Telegram-каналы пестрят фото и видео, на которых Москва похожа на Анапу и Сочи. При этом для некоторых «перегрев» закончился печально.

По данным Telegram-канала Shot, в московском регионе за выходные утонули десять человек. Baza приводит подробности этих происшествий. Так, в Новогиреево погиб мужчина, решивший отпраздновать 35-летие пьяным купанием в Большом Перовском пруду. Для 65-летнего пенсионера из Зеленограда стало фатальным купание в Школьном озере. В Мытищах погиб девятиклассник, покорявший на матрасе Пироговское водохранилище, а в посёлке Радужный – пожилой белорус.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил НСН, что с 9 августа в Москве начнется похолодание.

«В воскресенье и понедельник будет плюс 31-33 градуса. Во вторник сохранится 30-градусная дара, но уже будет больше облачности. В среду температура понизится до 25 градусов, этот день прогнозируется дождливым. В четверг будет дальнейшее понижение температуры в Московском регионе, а начиная с пятницы и по воскресенье максимальная температура составит всего 18-23 градуса», - предупреждал Роман Менделевич.

Со своей стороны, руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков объяснял НСН, что смерчи москвичам не грозят.

«У нас образуются только микро-смерчи – в Сочи, например. Там такие смерчи живут несколько минут, чаще всего без выхода на берег. Они зародились и тут же гаснут, не хватает энергетики. В Тульской области был смерч в 2013 году, который существовал минут десять, попал на населенный пункт, ширина смерча составила 30-50 метров. Он прошел метров 60, как раз по деревне – крыши посносил, деревья поломал. Но по мегаполисам я не помню таких случаев. Микро-смерч – это сильный ветер, шквал чаще бывает – это грозовое облако, оттуда холодная масса сваливается вниз. Такое было в Москве в 2017 году. А смерч – это как воронка, которая засасывает вверх, не помню, чтобы в Москве такое было за последние 20 лет», - пояснил эксперт.