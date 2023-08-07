«Самый теплый день!»: Жара-убийца ударила по Москве и черноморским курортам
В Москве на фоне аномальной жары утонули десять человек, изменение «тренда» ожидается не раньше среды, при этом отдыхающих на юге России пугают ультрафиолетом и «диареей путешественника».
Россия встречает вторую неделю августа температурными рекордами, которые привели в выходные в Москве к жертвам и пляжному ажиотажу. На юге страны сегодня ожидается 40-градусная жара, головы уральцев охлаждают ливни, при этом изменение погодных «трендов» ожидается со среды.
МОСКВА: ЖАРА-УБИЙЦА
Пик жары в Москве пришелся на 5 и 6 августа, когда столбики термометров взлетели за 30 градусов. «Часовой погоды» Евгений Тишковец назвал воскресенье самым теплым днем с начала года и пообещал в понедельник продолжение «аномального тепла»: в Москве сегодня будет около 30 градусов, а в Подмосковье до 32-х.
На фоне тропической погоды москвичи ринулись в выходные на пляжи, превратив их в «муравейники». Telegram-каналы пестрят фото и видео, на которых Москва похожа на Анапу и Сочи. При этом для некоторых «перегрев» закончился печально.
По данным Telegram-канала Shot, в московском регионе за выходные утонули десять человек. Baza приводит подробности этих происшествий. Так, в Новогиреево погиб мужчина, решивший отпраздновать 35-летие пьяным купанием в Большом Перовском пруду. Для 65-летнего пенсионера из Зеленограда стало фатальным купание в Школьном озере. В Мытищах погиб девятиклассник, покорявший на матрасе Пироговское водохранилище, а в посёлке Радужный – пожилой белорус.
При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил НСН, что с 9 августа в Москве начнется похолодание.
«В воскресенье и понедельник будет плюс 31-33 градуса. Во вторник сохранится 30-градусная дара, но уже будет больше облачности. В среду температура понизится до 25 градусов, этот день прогнозируется дождливым. В четверг будет дальнейшее понижение температуры в Московском регионе, а начиная с пятницы и по воскресенье максимальная температура составит всего 18-23 градуса», - предупреждал Роман Менделевич.
Со своей стороны, руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков объяснял НСН, что смерчи москвичам не грозят.
«У нас образуются только микро-смерчи – в Сочи, например. Там такие смерчи живут несколько минут, чаще всего без выхода на берег. Они зародились и тут же гаснут, не хватает энергетики. В Тульской области был смерч в 2013 году, который существовал минут десять, попал на населенный пункт, ширина смерча составила 30-50 метров. Он прошел метров 60, как раз по деревне – крыши посносил, деревья поломал. Но по мегаполисам я не помню таких случаев. Микро-смерч – это сильный ветер, шквал чаще бывает – это грозовое облако, оттуда холодная масса сваливается вниз. Такое было в Москве в 2017 году. А смерч – это как воронка, которая засасывает вверх, не помню, чтобы в Москве такое было за последние 20 лет», - пояснил эксперт.
ЮГ РОССИИ: 40 ГРАДУСОВ И «ДИАРЕЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
По прогнозам синоптиков, на юге России и в центральной ее части аномальная жара сохранится.
По словам Романа Вильфанда, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях в ближайшие дни будет от 40 до 43 градусов, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях - до 37.
Телеканалы публикуют видео с переполненными туристическими катерами в Краснодарском крае. Тем временем Евгений Тишковец обещает сегодня Ростову 40-градусную жару, Поволжью - 30-35 градусов, а южным регионам 36-41. При этом «часовой погоды» утверждает, что к среде «тренд начнет меняться», и на запад России прорвется «холодная гряда».
Вильфанд также указывает на высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни, рекомендовав жителям утомленных солнцем регионов не загорать, носить очки и одежду с длинным рукавом.
Ну а диетолог Анна Белоусова в интервью НСН объяснила, какие продукты опасны в жару.
«Стоит быть осторожными с рыбой. Она портится быстрее, чем мясо, рыбное отравление гораздо более тяжелое. Нужно быть осторожными со всеми блюдами, в состав которых входит творог. С морепродуктами нужно быть очень аккуратными, особенно с мидиями. При этом морские ракообразные, креветки не вызывают резкого отравления. По виду достаточно просто заметить, что они не очень качественные: если присутствует серость или чернота, то это нельзя есть», - пояснила Белоусова.
Ну а туристам, решившем отдохнуть в эти дни в Сочи, она посоветовала рецепт спасения от «диареи путешественников»: сразу по приезду надо съесть максимальное количество сырого репчатого лука и запить его кефиром, йогуртом или айраном.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей хабаровского поселка эвакуируют перед запуском станции «Луна-25»
- «Ведомости»: Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт
- ТАСС: Зерновая сделка станет одной из тем переговоров Эрдогана и Путина
- Россия опустилась на пятое место в мире по золотовалютным резервам
- В Таджикистане грузовик врезался в дома и автомобили, погибли 10 человек
- Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
- Маск заявил, что ему может потребоваться операция перед боем с Цукербергом
- РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
- «Миссис Россия-2023» стала жительница Геленджика Жанна Специальная
- Группировка войск «Запад» разгромила роту ВСУ в районе Ольшан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru