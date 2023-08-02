«Осторожно с рыбой!»: Отдыхающим дали советы, как не отравиться на российском юге

«Стоит быть осторожными с рыбой. Она портится быстрее, чем мясо, рыбное отравление гораздо более тяжелое. Нужно быть осторожными со всеми блюдами, в состав которых входит творог. Не на свежий творог стоит грешить, потому что свежий можно определить, когда он портится, он кисловат. А вот если творог добавлен в блюда: пирожки с творогом… То в них могут положить некачественный творог и даже термическая обработка не спасет от отравления. Ни в коем случае не нужно есть кремовые пирожные, где есть сливочный, заварной и белковый крем», - сказала Белоусова.

Она отметила, что из морепродуктов особенно внимательно нужно следить за свежестью мидий. По словам диетолога, несвежий продукт сразу же выдаст характерный запах. Кроме того, она рассказала, что морские ракообразные в основном не вызывают тяжелых отравлений.

«С морепродуктами нужно быть очень аккуратными, особенно с мидиями. Когда принесли блюдо с мидиями, не нужно сразу поливать его каким-то соусом, даже лимоном, он тут же перебьет запах некачественного продукта. Нужно разрезать мидию, поднести к носу, понюхать, если есть сомнения, этот продукт не стоит есть. Морские ракообразные, креветки, не вызывают резкого отравления. Более того, по виду достаточно просто заметить, что они не очень качественные… Если присутствует серость или чернота, то это нельзя есть», - указала собеседница НСН.

Белоусова также дала совет, как подготовить организм к отдыху на Черноморских курортах страны. По ее словам, нужно съесть репчатый лук, а также выпить местный кисломолочный напиток, чтобы избежать «диареи путешественников».