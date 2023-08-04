«Грозят только шквалы!»: Смерчи не «засосут» Москву в ближайшие десятилетия

«Для смерчей должен быть прогрев воздуха и почвы от 30 градусов, а также контраст температур. Если берем США, там такие условия на определенных территориях возможны, у них чаще возникают смерчи. У нас таких территорий практически нет на данный момент. У нас образуются только микро-смерчи – в Сочи, например. Там такие смерчи живут несколько минут, чаще всего без выхода на берег. Они зародились и тут же гаснут, не хватает энергетики. Выход на сушу бывает раз в год или даже реже. У нас климат не тот, прогрева не хватает», - отметил он.

При этом, по его словам, Москве может угрожать сильный ветер в виде шквала, такое явление накрыло столицу в 2017 году.

«В Тульской области был смерч в 2013 году, который существовал минут десять, попал на населенный пункт, ширина смерча составила 30-50 метров. Он прошел метров 60, как раз по деревне – крыши посносил, деревья поломал. Но по мегаполисам я не помню таких случаев. Чем опасен микро-смерч – это сильный ветер. Сильный ветер бывает в смерчах и в шквале, шквал чаще бывает – это грозовое облако, оттуда холодная масса сваливается вниз. Такое было в Москве в 2017 году. А смерч – это как воронка, которая засасывает вверх, не помню, чтобы в Москве такое было за последние 20 лет», - заключил собеседник НСН.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил «Радиоточке НСН», что в августе прогнозируется более спокойная ситуация с опасными явлениями на черноморском побережье.

