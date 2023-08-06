СМИ: в Москве за час утонули четыре человека

По информации издания, в большинстве случаев утонувшие употребляли алкоголь. Один из погибших решил искупаться с бутылкой пива в руках.

За два дня на водоемах Москвы и области погибли более 10 человек.

В Краснодарском крае в пятницу утонул мужчина, который перед этим сделал предложение возлюбленной. Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

