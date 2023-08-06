СМИ: в Москве за час утонули четыре человека

В воскресенье в Москве за один час утонули четыре человека, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на оперативные службы Москвы.

Гидроцикл проехал по участникам заплыва на Волге

По информации издания, в большинстве случаев утонувшие употребляли алкоголь. Один из погибших решил искупаться с бутылкой пива в руках.

За два дня на водоемах Москвы и области погибли более 10 человек.

В Краснодарском крае в пятницу утонул мужчина, который перед этим сделал предложение возлюбленной. Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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