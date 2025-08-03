Мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце

По словам учёного, вспышка стала следствием самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток зафиксировано 35 вспышек, однако до класса M солнечная активность достигла впервые.

Пока последствия для геомагнитной обстановки на Земле остаются неопределёнными. По предварительным данным, выбросов солнечной массы в направлении нашей планеты не зафиксировано.

20 июня на Солнце произошла вспышка класса X1.9. Это была третья по силе вспышка на Солнце в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

