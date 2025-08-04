Чем грозят человечеству мощные вспышки на Солнце
Вспышки на Солнце влияют на самочувствие человека и могут приводить к сбоям в работе интернета, заявил НСН почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.
Вспышки на Солнце будут происходить все чаще, они приводят к повышенной радиации и создают магнитные бури, заявил НСН почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.
На Солнце произошла новая вспышка предпоследнего класса мощности, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. По данным ученых, несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, в настоящее время отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов. Мухин признался, что пока причина частых вспышек не была установлена.
«Трудно сказать, почему вспышек на Солнце стало больше. Когда появляется солнечная активность, это поле достигает Земли, что приводит к повышенной радиации. Конечно, это для человека неприятная составляющая. Эти вспышки всегда влияют и на погоду, и на радиационное поле вокруг Земли. Это приводит к магнитным бурям, которые вызывают головные боли, это влияет на организм человека, на всех зверей», - рассказал он.
Также он отметил, что вспышки на Солнце могут приводить к сбоям в работе интернета.
«Прогнозы таковы, что этих вспышек будет только больше, магнитных бурь тоже. Это неблагоприятно для организма человека. Человечеству необходимо искать защиту, защищаться от этих излучений. Когда мы говорим по телефону, навигацию смотрим, это все связано с магнитным полем. У меня, например, сегодня плохо работает интернет, это может быть связано со вспышками на Солнце», - добавил собеседник НСН.
Уже 2 августа на Солнце зафиксировали 15 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, передает «Радиоточка НСН».
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