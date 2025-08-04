Чем грозят человечеству мощные вспышки на Солнце

«Трудно сказать, почему вспышек на Солнце стало больше. Когда появляется солнечная активность, это поле достигает Земли, что приводит к повышенной радиации. Конечно, это для человека неприятная составляющая. Эти вспышки всегда влияют и на погоду, и на радиационное поле вокруг Земли. Это приводит к магнитным бурям, которые вызывают головные боли, это влияет на организм человека, на всех зверей», - рассказал он.

Также он отметил, что вспышки на Солнце могут приводить к сбоям в работе интернета.

«Прогнозы таковы, что этих вспышек будет только больше, магнитных бурь тоже. Это неблагоприятно для организма человека. Человечеству необходимо искать защиту, защищаться от этих излучений. Когда мы говорим по телефону, навигацию смотрим, это все связано с магнитным полем. У меня, например, сегодня плохо работает интернет, это может быть связано со вспышками на Солнце», - добавил собеседник НСН.

Уже 2 августа на Солнце зафиксировали 15 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, передает «Радиоточка НСН».

