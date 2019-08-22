Самолет «Уральских авиалиний» начнут эвакуировать по частям с 23 августа
Самолет «Уральских авиалиний», аварийно севший в подмосковном поле, начнут эвакуировать по частям с пятницы 23 августа. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Для эвакуации авиалайнер разрежут на части. По данным сайта, «Уральские авиалинии» не планируют использовать элементы самолета.
Подготовка к транспортировке судна велась несколько дней. 21 августа сообщалось, что самолет приподняли с грунта. По информации ТАСС, лайнер планируется доставить на территорию ЛИИ им. Громова.
15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. Все люди, находившиеся на борту, выжили. Пилотам присвоены звания героев России.
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