Самолет «Уральских авиалиний» начнут эвакуировать по частям с 23 августа

Самолет «Уральских авиалиний», аварийно севший в подмосковном поле, начнут эвакуировать по частям с пятницы 23 августа. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Для эвакуации авиалайнер разрежут на части. По данным сайта, «Уральские авиалинии» не планируют использовать элементы самолета.

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Подготовка к транспортировке судна велась несколько дней. 21 августа сообщалось, что самолет приподняли с грунта. По информации ТАСС, лайнер планируется доставить на территорию ЛИИ им. Громова.

15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. Все люди, находившиеся на борту, выжили. Пилотам присвоены звания героев России.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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