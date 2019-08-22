Самолет «Уральских авиалиний» начнут эвакуировать по частям с 23 августа

Подготовка к транспортировке судна велась несколько дней. 21 августа сообщалось, что самолет приподняли с грунта. По информации ТАСС, лайнер планируется доставить на территорию ЛИИ им. Громова.

15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. Все люди, находившиеся на борту, выжили. Пилотам присвоены звания героев России.







