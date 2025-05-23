Минобороны показало кадры возвращения гражданских из украинского плена
Министерство обороны России опубликовало видеозапись с моментами возвращения гражданских лиц, освобожденных из украинского плена. Видеоролик доступен в Telegram-канале ведомства.
На записи запечатлены мужчины и женщины разных возрастов, включая пожилых людей и молодых женщин, садящихся в автобусы. Освобожденным помогают волонтеры — они сопровождают людей, а также участвуют в погрузке личных вещей в багажные отсеки транспорта.
Обмен стал возможен после трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за день до начала обмена отметил, что Москва и Киев заинтересованы в его оперативном проведении.
В Минобороны добавили, что передача пленных продолжится в ближайшие дни. По данным Общественной палаты, обмен будет производиться в течение трех дней — с 23 по 25 мая, передает «Радиоточка НСН».
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