Минобороны показало кадры возвращения гражданских из украинского плена

Обмен стал возможен после трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за день до начала обмена отметил, что Москва и Киев заинтересованы в его оперативном проведении.

В Минобороны добавили, что передача пленных продолжится в ближайшие дни. По данным Общественной палаты, обмен будет производиться в течение трех дней — с 23 по 25 мая, передает «Радиоточка НСН».

