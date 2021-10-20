«Минимум две недели». Иммунолог оценил вероятность введения локдауна в Москве

Власти могут превратить нерабочие дни в «мягкий» локдаун для улучшения эпидемиологической ситуации в Москве, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее источники Forbes сообщили, что в столице могут объявить локдаун на период с 30 октября по 7 ноября, если общее число заражений за неделю с 21 по 28 октября будет больше, чем за 13-20 октября, утверждают источники Forbes. В таком случае будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы, ветклиники, театры и кинотеатры, причем работать они не будут даже для обладателей QR-кодов.

«Реальное число заболевших еще должно расти, не гигантскими темпами, но еще должно расти. Как это будет показано в статистике, никто этого не знает. Могут и не показать. С учетом этого я не оцениваю как крайне вероятный сценарий введения локдауна в Москве. Скорее всего, введут выходные дни, а вероятность локдауна есть, но где-то 60 на 40, 60% - что не введут», - отметил Крючков.