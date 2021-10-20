«Минимум две недели». Иммунолог оценил вероятность введения локдауна в Москве
Николай Крючков призвал ввести максимально жесткий режим в столице уже со следующей недели.
Власти могут превратить нерабочие дни в «мягкий» локдаун для улучшения эпидемиологической ситуации в Москве, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее источники Forbes сообщили, что в столице могут объявить локдаун на период с 30 октября по 7 ноября, если общее число заражений за неделю с 21 по 28 октября будет больше, чем за 13-20 октября, утверждают источники Forbes. В таком случае будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы, ветклиники, театры и кинотеатры, причем работать они не будут даже для обладателей QR-кодов.
«Реальное число заболевших еще должно расти, не гигантскими темпами, но еще должно расти. Как это будет показано в статистике, никто этого не знает. Могут и не показать. С учетом этого я не оцениваю как крайне вероятный сценарий введения локдауна в Москве. Скорее всего, введут выходные дни, а вероятность локдауна есть, но где-то 60 на 40, 60% - что не введут», - отметил Крючков.
По его словам, в сложившейся ситуации времени «на раскачку» нет, необходимо принимать радикальные меры уже со следующей недели.
«Изначально говорили о том, что радикальные меры будут приниматься, если количество зарегистрированных случаев в Москве в день будет больше семи тысяч. Теперь поменяли концепцию, недельный учет будет. В нынешней ситуации я бы ничего не ждал, потому что теряется целая следующая неделя на какие-то наблюдения. Наблюдать уже давно пора заканчивать, пора принимать уже какие-то радикальные меры. Я считаю, что ждать не надо, искусственные критерии вводить не надо, нужно вводить максимально жесткий режим, выходные дни, если уж не локдаун уже со следующей недели», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Иммунолог подчеркнул, что «мягкий» локдаун или хотя бы нерабочие дни должны быть более продолжительными в столице, где ситуацию с распространением коронавируса трудно назвать благоприятной.
«Минимум две недели должно быть, а оптимально, конечно, больше. Если брать классический локдаун, то он очень хорошо действует, когда он больше трех недель, ближе к четырем неделям. Это показала практика по другим странам, неделя – это вообще мало. Я думаю, что нужно две недели, как предложили в наиболее охваченных (ковидом - прим. НСН) регионах. Москва, я думаю, может быть к ним отнесена, не по темпам роста, а по количеству заболевших, по заполняемости коек. Поэтому две недели – это минимальный срок. Я не уверен, что это должен быть именно локдаун, объявить можно все, что угодно, реальный локдаун у нас не вводился. Этот не тот локдаун, который вводился в Европе, то есть, он еще более мягкий и еще больше времени требуется, что он сработал», - рассказал он.
При этом Крючков заметил, что эпидемиологические ограничения должны коснуться всех граждан вне зависимости от вакцинации.
«Те, кто привились, делали это не для того, чтобы получить больше удобств. Они это делают, чтобы защитить себя и своих близких. С точки зрения эпидемиологических мер, неправильно давать бонус вакцинированным. Это иногда допустимо, но этим самым мы идем вразрез с мерами в борьбе с пандемией. Что касается локдауна, у вакцинированных раза в два снижается шанс заразиться, но при этом все равно вероятность заразиться и распространить инфекцию очень высокая, с учетом того, что сейчас дельта-штамм. Какие-то послабления для вакцинированных можно сделать. В очень жесткие меры я не верю, потому что нет запроса общества, значительной части общества плевать. Их все устраивает, главное, чтобы они не умерли, а пока не коснулось, всех все устраивает», - добавил он.
Президент России Владимир Путин рассмотрит в среду предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. Соответствующее предложение, сделанное на волне рекордов заболеваемости и смертности от COVID-19, уже одобрил премьер Михаил Мишустин.
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