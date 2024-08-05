«Уголовка» или штраф: Россиян призвали изучать Красную книгу перед сбором грибов
На данный момент в РФ уголовная ответственность наступает только за сбор гриба рядовка мацутакэ, но в каждом регионе свои правила и запреты, заявил НСН грибник Михаил Вишневский.
Россиянам следует самостоятельно изучать Красную книгу региона, в котором они хотят пойти за грибами, так как на сегодняшний день нет соответствующих служб, с которыми можно было бы проконсультироваться. Об этом НСН заявил член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский.
Юристы предупредили россиян о возможности лишения свободы на срок до четырех лет, а также о штрафе до миллиона рублей за сбор особо ценных и краснокнижных грибов. Предварительно, они рекомендуют россиянам ознакомиться с их перечнем из Красной книги, сообщает РИА Новости. Вишневский отметил, что единственным грибом, за сбор которого грозит уголовная ответственность, является рядовка мацутакэ.
«В случае с краснокнижными грибами у нас всего один гриб, за который грозит уголовная ответственность, – рядовка мацутакэ. Краснокнижных грибов у нас в России и на сопредельной территории – штук 200. Но это область административной ответственности. За год моей борьбы все краснокнижные грибы удалось вывести из-под Уголовного кодекса РФ, кроме одного вида - мацутакэ. По названию понятно, что гриб живет близко к Японии – это Дальний Восток. Этот гриб всегда был объектом браконьерского сбора. Выращенные грибы по вкусу не такие, как дикие. Поэтому в смешанных лесах на Дальнем Востоке сбор продолжится, а методы контроля я себе не представляю. Есть также черный трюфель летний, занесенный в Красную книгу Краснодарского края. Его собирают сборщики, дальше транспортируют в рестораны. Это классическое ОПГ, здесь могут начать работать уголовные статьи», - пояснил он.
По его словам, полный список запрещенных к сбору грибов не знают даже представители соответствующих служб, поэтому гражданам необходимо самостоятельно изучать Красную книгу своего региона.
«Жителям каждого субъекта надо следить, какие грибы находятся в Красной книге региона. Например, в Магаданской области туда внесена лисичка, соответственно, собирая этот гриб, можно просто нарваться на «административку». Списки этих грибов не знают даже сами представители соответствующих служб в своих регионах. Нет таких служб, к кому можно обратиться, выезжая за город за грибами. На что можно четко ориентироваться, так это на те субъекты, которые выпустили Красные книги. Почти у половины регионов – у 40, есть свои Красные книги», - подытожил он.
Ранее юрист Ольга Чирикова рассказала, что российских дачников могут быть оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей за выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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