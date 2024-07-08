«Знать в лицо»: Россиянам дали два совета, как не нарваться на ядовитые грибы

«Это немного отличается от того, что происходит в европейской части России, где сезон уже закончился. Сейчас грибы начнут появляться, но пятнами и в разные сроки. Глобально вторая летняя волна стартует в августе. Все будет определяться текущей погодой июля. Сейчас же поход за грибами – это больше про удачу. У грибов сейчас перерыв, но в некоторых местах они будут появляться, потому что есть грибницы-пенсионеры и грибницы-пионеры. Только разведка сегодня поможет, можно следить за грибными форумами», - рассказал он.

По его словам, сезон ядовитых грибов скоро стартует во всех регионах, любители тихой охоты должны знать внешний вид всех «опасностей», так как запомнить все съедобные грибы сложно.

«Что касается ядовитых грибов, самое благоприятное время в этом плане уже закончилось. В первую летнюю волну бледной поганки, мухомора вонючего нет, а сейчас есть шансы, что они могут появиться буквально везде, это самые страшные ядовитые грибы. Это затронет грибников от Краснодарского края до Калининградской области. Поэтому совета всего два: брать только те грибы, которые хорошо знаешь, для этого лучше идти в лес с опытными грибниками. Второй совет: знать в лицо ядовитые грибы своего региона, таких всегда не больше десятка. Посмотреть можно по справочникам в интернете. Обычно советуют знать, как выглядят съедобные грибы, но это слишком сложно», объяснил собеседник НСН.

Россиянам, которые занимаются сбором грибов, необходимо хорошо изучить Красную книгу своего региона, чтобы не нарушить закон, рассказал ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский «Радиоточке НСН».

