Зюганов назвал режим самоизоляции «самоистязанием»
Лидер КПРФ в эфире НСН призвал российские власти обратить внимание на опыт Вьетнама по борьбе с коронавирусом.
Зампред правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиян к более строгому соблюдению противокоронавирусных мер. В противном случае, правительство России будет вынуждено ввести обязательный режим самоизоляции.
Глава КПРФ, депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН призвал тщательнее продумать ограничения.
«Сейчас людей от 65 лет опять загоняют в душные комнаты. И вот сидите в этих комнатах без воздуха, без прогулок, как весной с собакой гулять вокруг дома можно было, а с ребенком нельзя. Я считаю, что это не самоизоляция, а самоистязание. Поэтому надо продумывать тщательнее ограничения», - сказал Зюганов.
При этом, он отметил, что меры предосторожности соблюдать все же надо – «беречь своих близких, друзей, соседей, тех, кто с вами на работе, в магазине, метро».
Тем не менее, Зюганов считает, что «самый эффективный способ борьбы с любыми болезнями это внутренний иммунитет, который формируется у человека с детства». Он посоветовал проветривать помещения, соблюдать идеальную чистоту, делать зарядку, закаляться и хорошо питаться.
«Также обязательные чеснок и лук, имбирь и крепкий чай – все то, что укрепляет иммунитет. Сегодня есть способы борьбы с этой болезнью, есть врачи, которые все это прошли и испытали, есть у нас уникальный опыт. Считаю, что самый эффективный способ борьбы во Вьетнаме. У них там советская система сохранена полностью, и она оказалась в профилактике самой надежной, сильной и эффективной. А нам все Америку суют в нос. Там нечему сейчас учиться. Беда Америки, что у них коммерческая медицина. Беда нынешней России и правительства в том, что они построили все по американской системе, скопировали, а она оказалась совершенно неэффективной в условиях эпидемии», - подчеркнул Зюганов.
Кроме того, политик отметил негативный ущерб самоизоляции для экономики.
«Им надо не думать, как всех на самоизоляцию посадить, а то у нас рухнет вся промышленность. Можно еще раз посадить, а какая разница от микроба ты подохнешь или от голода. Надо продумывать меры в комплексе, а не просто хвататься. Я к такого рода радикальным мерам отношусь крайне настороженно. Они ничего не дают, кроме неприятностей», - заключил собеседник НСН.
Перед Москвой сейчас стоит выбор между вспышкой COVID-19 и "удаленкой", а остальные регионы должны решать вопрос об ограничениях сами, заявил ранее НСН глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
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