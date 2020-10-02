Зюганов назвал режим самоизоляции «самоистязанием»

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиян к более строгому соблюдению противокоронавирусных мер. В противном случае, правительство России будет вынуждено ввести обязательный режим самоизоляции.

Глава КПРФ, депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН призвал тщательнее продумать ограничения.

«Сейчас людей от 65 лет опять загоняют в душные комнаты. И вот сидите в этих комнатах без воздуха, без прогулок, как весной с собакой гулять вокруг дома можно было, а с ребенком нельзя. Я считаю, что это не самоизоляция, а самоистязание. Поэтому надо продумывать тщательнее ограничения», - сказал Зюганов.

При этом, он отметил, что меры предосторожности соблюдать все же надо – «беречь своих близких, друзей, соседей, тех, кто с вами на работе, в магазине, метро».

Тем не менее, Зюганов считает, что «самый эффективный способ борьбы с любыми болезнями это внутренний иммунитет, который формируется у человека с детства». Он посоветовал проветривать помещения, соблюдать идеальную чистоту, делать зарядку, закаляться и хорошо питаться.