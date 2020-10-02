В Госдуме сочли излишним «московский карантин» для всей страны

Перед Москвой сейчас стоит выбор между вспышкой COVID-19 и "удаленкой", а остальные регионы должны решать вопрос об ограничениях сами, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политике Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти рекомендуют предприятиям переводить на удаленный режим работы до 50% своих сотрудников.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН отметил жесткость рекомендаций властей Москвы.

«По-моему, они уже достаточно жестко сказали, обозначив, что это обязательное требование. Соответственно, за его нарушение уполномоченные органы могут принимать административные санкции. Лично я не занимаю позицию ни в поддержку решения властей Москвы, ни против. Это их зона ответственности, если они такое решение принимают, значит сейчас такая ситуация, которая иного решения принять не позволяет», - считает Нилов.

Он также отметил, что не намерен выступать с инициативой распространения ограничений на территорию всей России.

«Потому что это решение принимают органы исполнительной власти соответствующего субъекта на основании рекомендаций санитарного врача, Роспотребнадзора и в зависимости от эпидемиологической обстановки, а она во всех регионах у нас разная. Я напомню слова президента: когда вводят те или иные ограничительные меры, они должны быть разумны и соразмерны сопутствующему риску. Исходя из этого, регионы имеют право сегодня сами принимать то или иное решение», - сказал парламентарий.

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Кроме того, депутат считает, что «многие организации сохранили удаленный формат работы» и после снятия весенних ограничений в Москве.

«Мы видим, что официальная статистика показывает рост заболеваемости и власти начинают вводить соответственно ограничительные меры. Это делается в интересах безопасности, хотя, конечно, это не всегда удобно и привычно. Но надо выбирать – либо возникновение вспышки эпидемии с тем, что происходят лишние контакты, поездки в общественном транспорте, либо такой менее комфортный формат работы», - заключил собеседник НСН.

Согласно указу мэра, компании должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября. Но только работающих в офисе. Такая мера борьбы с COVID-19 не коснулась сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий. Эксперты НСН разошлись во мнении, нужны ли строгие ограничения в столице, чтобы сдержать рост заболеваемости.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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