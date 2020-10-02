Жириновский призвал бежать от коронавируса на дачи
Глава ЛДПР в эфире НСН рекомендовал россиянам забыть о физических контактах.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что в случае несоблюдения гражданами мер безопасности, предписанных врачами в связи с пандемией коронавируса, власти будут вынуждены ввести режим самоизоляции вновь.
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский в беседе с НСН предложил дачный вариант самоизоляции граждан.
«Люди стараются переезжать за город, чтобы жить более уединенно. Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее. Главное оружие против вируса после прививки – это социальное дистанцирование. Конечно, строгий карантин у людей вызывает негатив. Особенно молодежь против, и это действительно проблема для них. Но если не хотите этого, то соблюдайте другие меры предосторожности», - сказал Жириновский.
Он также подчеркнул, что «самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это прививка».
«Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже. Что касается карантинных мер, то главное – это сокращение физических контактов. Не здоровайтесь за руку, не целуйтесь при встрече. Сейчас некоторые «умники» вместо рукопожатия стукаются кулаками или локтями – это глупость. Это точно такой же физический контакт, требующий сближения. Об этом надо забыть», - заключил парламентарий.
По словам Голиковой, большинство тех, кто заразился коронавирусной инфекцией, не соблюдали никаких мер безопасности. Она также подчеркнула, что тяжесть течения болезни и распространения COVID-19 зависят целиком от сознательности граждан. Вице-премьер призвала не заниматься самолечением, а при первых симптомах заболевания обращаться в медицинские учреждения.
Перед Москвой сейчас стоит выбор между вспышкой COVID-19 и "удаленкой", а остальные регионы должны решать вопрос об ограничениях сами, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
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