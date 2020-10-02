Жириновский призвал бежать от коронавируса на дачи

Он также подчеркнул, что «самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это прививка».

«Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже. Что касается карантинных мер, то главное – это сокращение физических контактов. Не здоровайтесь за руку, не целуйтесь при встрече. Сейчас некоторые «умники» вместо рукопожатия стукаются кулаками или локтями – это глупость. Это точно такой же физический контакт, требующий сближения. Об этом надо забыть», - заключил парламентарий.

По словам Голиковой, большинство тех, кто заразился коронавирусной инфекцией, не соблюдали никаких мер безопасности. Она также подчеркнула, что тяжесть течения болезни и распространения COVID-19 зависят целиком от сознательности граждан. Вице-премьер призвала не заниматься самолечением, а при первых симптомах заболевания обращаться в медицинские учреждения.

Перед Москвой сейчас стоит выбор между вспышкой COVID-19 и "удаленкой", а остальные регионы должны решать вопрос об ограничениях сами, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

