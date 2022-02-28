Руспродсоюз не ожидает дефицита продуктов из-за санкций

Российские поставщики и производители продуктов питания в полном объёме готовы компенсировать возможный рост спроса на продукцию в связи с западными санкциями. Такую гарантию дал РИА Новости заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз (профсоюз, защищающий интересы производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов.

Страны Евросоюза и США ранее ввели новые ограничительные меры в отношении России в связи с военной операцией на Украине. Санкции. В частности, заморозят использование большой части золотовалютных резервов Центробанка и ограничат возможности поддержки рубля. Это уже привело к резкому росту доллар и евро.

В связи с такими обстоятельствами бизнес уже начал испытывать проблемы при проведении операций с валютной составляющей. Производители приступили к поиску замены импортного сырья, специй, упаковки, передают «Известия».

Однако, как пояснил Леонов, на сегодня более правильно говорить о том, что торговые сети запрашивают у поставщиков информацию по импортным составляющим себестоимости продуктов. По словам замглавы Руспродсоюза, дфицита продуктов сегодня нет.

Вместе с тем, поставщики из Египта, Турции, Эквадора и некоторых других стран предупредили контрагентов в РФ и торговые сети о приостановке отгрузок из-за событий на Украине. Под ограничения попадают картофель, бананы, апельсины, яблоки и другие продукты.

