Сами с усами. Белорусский политолог объяснил отказ Минска закупать российские тесты от коронавируса
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН прояснил причины отказа Минска от закупки российских тестов на коронавирус.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск передумал приобретать партию из 30 тысяч тестов на выявление COVID-19 у Москвы. Об этом сообщает портал tut.by.
«У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны», — цитирует министра Газета. ru.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН подтвердил отсутствие необходимости в российских диагностических системах у Минска.
«Вся государственная власть республики мобилизована, начиная от здравоохранения до правоохранительных органов. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сослался на мнение российских докторов о недостаточной надежности российских тестов. Они давали 60-70 % достоверности, поэтому от них отказались. В то же время, белорусская медицинская фирма наладила производство собственных тестов. Плюс, поступило около 50 тысяч тестов из Китая», - пояснил эксперт.
В сутки в Белоруссии проводится около 4000 тестов. В этой работе задействованы 14 лабораторий, сообщил Дзермант.
«Всего сделано уже около 60 тысяч тестов. Последние три дня был серьезный рост числа инфицированных. Думаю, это связано с тем, что инфицированных стали больше выявлять благодаря улучшению качества тестов. В четверг, 9 апреля, отмечался рост зарегистрированных случаев коронавируса на 40%, в пятницу, 10 апреля – на 30%, сегодня – 12-13%. Нужно смотреть в течение недели, будет ли падение или дальнейший рост заболеваемости коронавирусом», - сказал собеседник НСН.
По его словам, система здравоохранения Белоруссии справляется с ситуацией, которая сложилась на сегодня по пандемии коронавируса.
«Если произойдет лавинообразный рост, белорусская система здравоохранения будет работать на пределе. Сколько она так продержится, не известно, и тогда, наверно, стоит думать о том, чтобы обратиться за помощью к другим странам-партнерам, союзникам», - заявил Дзермант.
Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, с чем связано ужесточение профилактических мер в Белоруссии.
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