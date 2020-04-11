Сами с усами. Белорусский политолог объяснил отказ Минска закупать российские тесты от коронавируса

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск передумал приобретать партию из 30 тысяч тестов на выявление COVID-19 у Москвы. Об этом сообщает портал tut.by.

«У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны», — цитирует министра Газета. ru.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН подтвердил отсутствие необходимости в российских диагностических системах у Минска.

«Вся государственная власть республики мобилизована, начиная от здравоохранения до правоохранительных органов. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сослался на мнение российских докторов о недостаточной надежности российских тестов. Они давали 60-70 % достоверности, поэтому от них отказались. В то же время, белорусская медицинская фирма наладила производство собственных тестов. Плюс, поступило около 50 тысяч тестов из Китая», - пояснил эксперт.