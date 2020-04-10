Количество заболевших коронавирусом в Белоруссии резко возросло

В Белоруссии резко возросло число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 495 случаев.

«Жрать что будем?»: Лукашенко объяснил отсутствие карантина

Накануне сообщалось, что в стране инфекцию подхватили 1486 человек. По состоянию на пятницу, 10 апреля, в стране насчитывается уже 1981 случай. Такие данные привели в Минздраве республики.

1793 пациента находятся на стационарном лечении, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 19 человек скончались, 169 признаны выздоровевшими.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оказывает помощь Минску в борьбе с коронавирусом, передает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БелоруссияМинскКоронавирус