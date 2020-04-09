В глазах не потемнело. Почему в Белоруссии ужесточили меры профилактики коронавируса
Белорусский политолог в эфире НСН объяснил, с чем связано ужесточение профилактических мер.
В Белоруссии установили требования к самоизоляции граждан в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Как сообщает РИА «Новости», соблюдать самоизоляцию обязаны граждане Белоруссии и иностранцы, у которых диагностирован вирус, а также контакты с инфицированными первого и второго уровней. Первого уровня - 14 дней, второго уровня (кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) - на время наличия симптомов.
Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей. За нарушение режима самоизоляции будут наполовину урезать пособие по временной нетрудоспособности.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, с чем связано ужесточение профилактических мер.
«Это связано с тем, что наблюдается серьезный рост числа больных. Каждые сутки 25-30 процентов прирост. Это связано в том числе с тем, что около 15 процентов тех, кому самоизоляция предписана - вернувшимся из-за границы, контактировавшим с зараженными, игнорируют это требование. Поэтому принимаются меры административного характера, чтобы принудить к самоизоляции», - пояснил он.
По словам эксперта, эта инициатива исходила от медиков.
«Что касается врачей, они потому и обратились к парламенту и правоохранительным органам, чтобы они установили наказание для нарушителей самоизоляции. Позиция чиновников ВОЗ, которые предлагают более жесткие меры вплоть до карантина вызвана тем, что они наблюдают, что в Белоруссии пока не удается сбить волну заражений», - добавил Дзермант.
Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил усилить ответственность за нарушение самоизоляции так, чтобы «в глазах потемнело». Граждан Белоруссии, прибывших из стран, где есть случаи заражения коронавирусом, обязали находиться на самоизоляции 14 календарных дней.
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