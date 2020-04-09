В глазах не потемнело. Почему в Белоруссии ужесточили меры профилактики коронавируса

В Белоруссии установили требования к самоизоляции граждан в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Как сообщает РИА «Новости», соблюдать самоизоляцию обязаны граждане Белоруссии и иностранцы, у которых диагностирован вирус, а также контакты с инфицированными первого и второго уровней. Первого уровня - 14 дней, второго уровня (кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) - на время наличия симптомов.

Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей. За нарушение режима самоизоляции будут наполовину урезать пособие по временной нетрудоспособности.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, с чем связано ужесточение профилактических мер.