Greenpeace в России: Выжигание Рослесхозом сухой травы по весне приводит к пожарам

Рослесхоз с 13 февраля 2023 года отменил весенние профилактические выжигания сухой травы. Однако основной объем работ по профилактическим выжиганиям ведомство перенесло на осень, после завершения пожароопасного сезона и до первого снега. Таким образом, мораторий не означает полного запрета на профилактические выжигания.



По его прогнозам, пик пожаров придется на конец апреля-начало мая. Собеседник также отметил, что порой даже сотрудники госорганов халатно относятся к своим обязанностям.

«Да, есть проблема поджогов, которые государственные органы проводят своими силами будто бы в целях профилактики. В большинстве случаев они делают это неаккуратно, и фактически это небезопасно из-за непредсказуемой погоды в весенний период. Во-вторых, такие профилактические поджоги - это очень плохой пример для населения, когда люди в форме с надписью «Лесная охрана» поджигают траву и говорят, что другим этого делать нельзя», - объяснил он.

Ранее Григорий Куксин заявил НСН, что девять из десяти пожаров возникают по причине открытого огня в лесах.

