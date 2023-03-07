Greenpeace в России: Выжигание Рослесхозом сухой травы по весне приводит к пожарам
Абсолютно все весенние лесные пожары в стране происходят по вине человека, заявил в беседе с НСН представитель Greenpeace Григорий Куксин.
Госорганы проводят профилактические выжигания травы, но это зачастую приводит к лесным пожарам, заявил в беседе с НСН руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин.
Рослесхоз с 13 февраля 2023 года отменил весенние профилактические выжигания сухой травы. Однако основной объем работ по профилактическим выжиганиям ведомство перенесло на осень, после завершения пожароопасного сезона и до первого снега. Таким образом, мораторий не означает полного запрета на профилактические выжигания.
По его прогнозам, пик пожаров придется на конец апреля-начало мая. Собеседник также отметил, что порой даже сотрудники госорганов халатно относятся к своим обязанностям.
«Да, есть проблема поджогов, которые государственные органы проводят своими силами будто бы в целях профилактики. В большинстве случаев они делают это неаккуратно, и фактически это небезопасно из-за непредсказуемой погоды в весенний период. Во-вторых, такие профилактические поджоги - это очень плохой пример для населения, когда люди в форме с надписью «Лесная охрана» поджигают траву и говорят, что другим этого делать нельзя», - объяснил он.
Ранее Григорий Куксин заявил НСН, что девять из десяти пожаров возникают по причине открытого огня в лесах.
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