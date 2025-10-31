Также Емелин напомнил о законе, который регулирует заключение кредитного договора и его обслуживание клиентом и добавил, что любые изменения невозможны без письменного согласия.

«Это регулируется законом № 353 «О потребительском кредите». Там перечень всех условий, которые должны быть доведены до заемщика в обязательном порядке под роспись. Изменять индивидуальные условия договора без письменного согласия клиента нельзя. Более того, любое изменение сопровождается тем, что человеку все эти условия сообщаются заранее и в обязательном порядке дается еще период на раздумья до подписания», - подытожил он.

Ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в пресс-центре НСН напомнил гражданам о пользе самозапрета на кредиты и отметил, что его установка не позволит мошенникам взять кредит на их имя.

