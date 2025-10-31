«Сами нарушили и жалуются»: Заемщиков обвинили в клевете на банки
Банки не могут без уведомления клиента менять условия договора, более того, любые изменения сообщаются заранее и даже дается период "охлаждения" на раздумья для клиента, заявил НСН Андрей Емелин.
Клиенты могут часто жаловаться на якобы незаконное поведение банков или изменение кредитных договоров без их согласия, однако 90% этих жалоб оказываются необоснованными. Об этом НСН рассказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Российские банки внезапно начали пересматривать условия по выданным кредитам, меняя ставки, размер ежемесячного платежа и сроки, пишут «Известия». Уточняется, что в некоторых случаях они даже не предупреждают о пересчете графика платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, в результате чего растет переплата по кредиту. Емелин напомнил, что клиенты часто невнимательно читают договоры.
«Без согласия клиента банки ни в каких случаях не могут менять условия договора. Есть договоры, которые предусматривают разные условия обслуживания долга в зависимости от поведения заемщика. Человек может просто забыть про какой-то пункт договора. Потом он вдруг нарушает другой и начинает работать тот, про который он забыл. Банк России за этим смотрит во все бинокли. Там же этим занимается служба защиты прав потребителей. Так что банки не будут наживать себе приключения. На самом деле надо спрашивать службу защиты прав потребителей ЦБ, а не жалобщиков. По статистике ЦБ, 90% жалоб не обоснованы. Только ЦБ вам может подтвердить, что действительно появилась какая-то практика», - рассказал он.
Также Емелин напомнил о законе, который регулирует заключение кредитного договора и его обслуживание клиентом и добавил, что любые изменения невозможны без письменного согласия.
«Это регулируется законом № 353 «О потребительском кредите». Там перечень всех условий, которые должны быть доведены до заемщика в обязательном порядке под роспись. Изменять индивидуальные условия договора без письменного согласия клиента нельзя. Более того, любое изменение сопровождается тем, что человеку все эти условия сообщаются заранее и в обязательном порядке дается еще период на раздумья до подписания», - подытожил он.
Ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в пресс-центре НСН напомнил гражданам о пользе самозапрета на кредиты и отметил, что его установка не позволит мошенникам взять кредит на их имя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия заместила 65% косметики после ухода западных брендов
- Центробанк аннулировал лицензию «Драйв Клик Банка»
- Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
- СМИ: США выбрали цели для удара в Венесуэле
- Хоккеист Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ
- В России призвали поощрять безопасное вождение скидками на ОСАГО
- Психолог предупредила, что ИИ не подходит для решения серьёзных проблем
- Минобороны: Запрет на въезд к «котлам» нужен Киеву для обмана
- СМИ: Экс-игрок сборной России Погребняк задолжал ФНС 21,7 млн рублей
- «Сами нарушили и жалуются»: Заемщиков обвинили в клевете на банки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru