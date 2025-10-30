Без риска невозврата: Почему в Европе кредитные ставки ниже российских

Как отметил собеседник НСН, более высокие ставки не отпугивают россиян от кредитов, и в первом полугодии 2025 года к процедуре банкротства обращались чаще, чем годом ранее.

«Закон о банкротстве добивается своей цели. Помогает вернуть граждан из серой зоны в банковскую систему. Да, в связи с этим возникают разные злоупотребления. Банкротства граждан в стране пока демонстрируют уверенный рост. За полугодие число поданных заявлений на банкротство выросло почти на 36% год к году. Граждане берут кредиты по причине финансовой неграмотности», - сказал Свириденко.

Ранее член Палаты налоговых консультантов, международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова сообщила «Радиоточке НСН», что в первом квартале 2025 года российские предприниматели обращались к процедуре банкротства на 31,6% реже.

