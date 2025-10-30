Без риска невозврата: Почему в Европе кредитные ставки ниже российских

Зарубежный опыт в вопросах закредитованности населения сложно применить к России, объяснил НСН Станислав Свириденко.

Если в Европе кредитные ставки не учитывают возможность невозврата кредита, то в России дело пока обстоит иначе, заявил в пресс-центре НСН эксперт по банкротству Станислав Свириденко.

Ярлык - банкротство: Почему россияне закрывают долги новыми кредитами

«Я обращался к опыту европейских стран, но нас неадекватно сравнивать. Там другая экономика, другие банковские ставки по кредитам. Разница в том, что человек в развитой экономике там полностью оцифрован налогами, не может сделать ничего преступного. Там человек работает, есть процент дохода, который он может направлять для погашения задолженности и в рамках этого процента ему позволяют создать финансовую нагрузку. Поэтому там такие ставки, они не учитывают риска невозврата кредита. В нашем случае и экономике все пока работает иначе», - подчеркнул он.

Сенатор назвал две категории должников в России

Как отметил собеседник НСН, более высокие ставки не отпугивают россиян от кредитов, и в первом полугодии 2025 года к процедуре банкротства обращались чаще, чем годом ранее.

«Закон о банкротстве добивается своей цели. Помогает вернуть граждан из серой зоны в банковскую систему. Да, в связи с этим возникают разные злоупотребления. Банкротства граждан в стране пока демонстрируют уверенный рост. За полугодие число поданных заявлений на банкротство выросло почти на 36% год к году. Граждане берут кредиты по причине финансовой неграмотности», - сказал Свириденко.

Ранее член Палаты налоговых консультантов, международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова сообщила «Радиоточке НСН», что в первом квартале 2025 года российские предприниматели обращались к процедуре банкротства на 31,6% реже.

