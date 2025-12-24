Строить многофункциональные центры с цирковым уклоном в российских городах – удачное предложение, особенно актуальное для тех регионов, в которых данное направление пока развивается слабо. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал запустить нацпроект по строительству цирков в российских городах, сообщило агентство «Интерфакс». По словам Запашного, это необходимо сделать для сохранения и развития цирковой индустрии в стране. Шолохов поддержал предложение Запашного, напомнив, что многофункциональные культурные центры пользуются популярностью у россиян.