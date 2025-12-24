Депутат Шолохов поддержал создание нацпроекта по строительству цирков
Многофункциональные культурные центры сегодня гораздо более популярны у россиян, нежели узконаправленные культурные учреждения, кроме того, строительство таких центров более целесообразно экономически, сказал НСН Александр Шолохов.
Строить многофункциональные центры с цирковым уклоном в российских городах – удачное предложение, особенно актуальное для тех регионов, в которых данное направление пока развивается слабо. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал запустить нацпроект по строительству цирков в российских городах, сообщило агентство «Интерфакс». По словам Запашного, это необходимо сделать для сохранения и развития цирковой индустрии в стране. Шолохов поддержал предложение Запашного, напомнив, что многофункциональные культурные центры пользуются популярностью у россиян.
«Это действительно хорошее предложение, потому что мы на многих примерах убедились в том, что сегодня многофункциональные культурные центры гораздо более востребованы, нежели культурные учреждения узкой направленности. Это и экономически более целесообразно, и работа таких центров более насыщенная. Многофункциональные центры с преимущественной ориентацией на цирковое искусство – безусловно, хорошая мысль, прежде всего для тех регионов, где в этом направлении пока недостаточно решенных вопросов», – сказал Шолохов.
Ранее ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин заявил, что в России необходимо включить цирковое искусство в систему высшего образования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома
- Депутат Шолохов поддержал создание нацпроекта по строительству цирков
- В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам
- Юрист объяснил, как при разводе забрать подаренный автомобиль
- СМИ: Таможенники ЕС не пропускают новогодние посылки из России из-за «роскоши»
- Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки
- Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
- Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»
- «Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям
- Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru