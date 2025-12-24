В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам

В ведомстве указали, что речь идёт о выходце из Средней Азии, который является приверженцем радикальных идей ислама и поощряет деятельность запрещённой в России международной террористической организации.

«В период с сентября 2023 года по август 2024 года... желая продолжения деятельности организации и пополнения её рядов новыми участниками, он неоднократно проводил беседы с девочками, в том числе в мессенджерах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а остальную часть срока - в колонии строгого режима.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что для защиты детей от вербовки террористами в соцсетях и мессенджерах, следует установить приложения для родительского контроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

