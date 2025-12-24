В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам
В Адыгее 32-летний мужчина был приговорён к 15 годам лишения свободы за попытку вербовки несовершеннолетних жительниц Майкопа в радикальный ислам. Об этом со ссылкой на республиканское СУ СК РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что речь идёт о выходце из Средней Азии, который является приверженцем радикальных идей ислама и поощряет деятельность запрещённой в России международной террористической организации.
«В период с сентября 2023 года по август 2024 года... желая продолжения деятельности организации и пополнения её рядов новыми участниками, он неоднократно проводил беседы с девочками, в том числе в мессенджерах», - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а остальную часть срока - в колонии строгого режима.
Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что для защиты детей от вербовки террористами в соцсетях и мессенджерах, следует установить приложения для родительского контроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам
- Юрист объяснил, как при разводе забрать подаренный автомобиль
- СМИ: Таможенники ЕС не пропускают новогодние посылки из России из-за «роскоши»
- Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки
- Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
- Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»
- «Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям
- Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
- Аптеки опровергли дефицит противовирусных препаратов
- В Париже у инкассаторов украли ювелирные изделия и золото
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru