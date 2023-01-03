Самарский губернатор встретился с руководством Минобороны РФ

«Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона», — отмечается в сообщении.

Также были проработаны вопросы медпомощи военным из Самарской области.

Ранее Азаров заявил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке среди погибших и раненых военнослужащих есть мобилизованные из Самарской области.

2 января Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военных, расквартированных в ПТУ на территории Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).