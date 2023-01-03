Самарский губернатор встретился с руководством Минобороны РФ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве встретился с руководством Минобороны страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона», — отмечается в сообщении.
Также были проработаны вопросы медпомощи военным из Самарской области.
Ранее Азаров заявил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке среди погибших и раненых военнослужащих есть мобилизованные из Самарской области.
2 января Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военных, расквартированных в ПТУ на территории Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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