Самарский губернатор встретился с руководством Минобороны РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве встретился с руководством Минобороны страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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«Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона», — отмечается в сообщении.

Также были проработаны вопросы медпомощи военным из Самарской области.

Ранее Азаров заявил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке среди погибших и раненых военнослужащих есть мобилизованные из Самарской области.

2 января Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военных, расквартированных в ПТУ на территории Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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ФОТО: Дмитрий Азаров // kremlin.ru
ТЕГИ:МинобороныМинобороны РФВстречаГубернаторСамарская Область
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