«У вас ничего не будет!»: Родители из Салтыковски просят спасти детский сад

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Микрорайон Салтыковка входит в состав города Балашихи в Московской области. При этом уже три года там происходит продолжается странная история с детским садом. Малышей в него перестали набирать, и их число стремительно снижается. На сегодняшний день в садике остались одна воспитательница и 16 детей, девять из которых осенью уйдут в первый класс. Родители боятся, что детский сад попросту закроется.

«У нас эта проблема тянется с 2022 года, а сейчас мы бьем во все колокола, потому что понимаем, что у нас остается с 1 сентября семь детей в садике. Новых не набирают уже последние три года. Соответственно, из этих семи детей пять выпустятся уже через год, а двоих, скорее всего, тоже выгонят. Скорее всего, садик вообще снесут, и земля уйдет на какие-то другие цели, чего мы больше всего боимся. В мае перед выпускным нас собрали и сказали, что у вас никто не хочет работать, одна воспитательница практически на общественных началах работает, никого мы к вам найти сюда на работу не можем, у вас ничего не будет. И так завуалированно намекнули, что переводите своих детей в другие сады, нечего тут сидеть. Мы их прямо спросили: вы нам еще три года назад обещали, что поднимете вопрос о строительстве нового детского сада. Как-то этот вопрос продвинулся? Выяснилось, что три года никто ничего не делал в этом направлении. Они хотят старый садик нести, а нового как не было в планах, так и нет», - рассказала НСН одна из мам Елена Климова.

По ее словам, родители просят не закрывать старый садик до того, как построят новый или хотя бы обозначат сроки его строительства. При этом они собрали более 500 подписей о тех, кто бы хотел отдать своих детей в этот садик.

«Салтыковка разделена железной дорогой на две части - северная Салтыковка и южная относительно железной дороги. Со стороны южной есть второй садик. Но он также 50-х годов постройки, старенький, деревянненький, тоже на ладан дышит. Он пока функционирует, но там перенабор: если раньше у них было по 20 детей, то сейчас 35 в группе. Они там уже чуть ли не друг на друге спят из-за того, что к нам набора нет И наш садик - это на всю Салтыковку. Они нам говорят, возите детей в соседние микрорайоны, но это по 3-4-5 километров идти пешком или пытаться добраться через пробки утром и вечером. Рядом с нашим садиком через забор школа, каждый год там по два первых класса набирается, то есть по 60 человек каждый год набор есть. Вот мы собирали подписи со всех родителей, у которых есть малыши, все они руками и ногами за то, что обязательно нужен новый садик на этом же месте. Населения у нас достаточно много, потому что у нас частный сектор и очень много многодетных семей. Есть семьи, у кого по четыре, по пять и даже по шесть детей», - подчеркнула собеседница НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации подмосковного губернатора Андрея Воробьева.