Сальдо заявил о скором освобождении Херсона

По его словам, более 150 тысяч херсонцев ранее были эвакуированы, поэтому в развитии региона был перерыв, однако после освобождения он снова «начнет развиваться так, как развивался до эвакуации».

«Мы возвратимся в Херсон и он снова станет путеводной звездой всего Причерноморья», - заключил Сальдо.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск, сообщает НСН.