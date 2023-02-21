Сальдо заявил о скором освобождении Херсона
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в недалеком обозримом будущем Херсон будет освобождён, сообщает РИА Новости.
По его словам, более 150 тысяч херсонцев ранее были эвакуированы, поэтому в развитии региона был перерыв, однако после освобождения он снова «начнет развиваться так, как развивался до эвакуации».
«Мы возвратимся в Херсон и он снова станет путеводной звездой всего Причерноморья», - заключил Сальдо.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск, сообщает НСН.
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