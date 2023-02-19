ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию под Херсоном

Передвижная установка, предназначенная для контрбатарейной борьбы, произведена в США.

«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа «пикап», потери — четверо погибших военных ВСУ», — рассказал источник агентства.

Также, по его словам, получил ранение один военный. Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российские артиллеристы уничтожили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом в районе Камышаны, пишет Газета.ru. Потери украинской стороны составили по двое убитых и раненых.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом сообщает журналистам Министерство обороны РФ 18 февраля, в субботу.



