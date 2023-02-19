ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию под Херсоном

Российская артиллерия Вооруженных сил России смогла ликвидировать радиолокационную станцию (РЛС) украинских военных в субботу, 18 февраля. Бой произошел в районе села Дарьевка под Херсоном, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Передвижная установка, предназначенная для контрбатарейной борьбы, произведена в США.

«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа «пикап», потери — четверо погибших военных ВСУ», — рассказал источник агентства.

Также, по его словам, получил ранение один военный. Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российские артиллеристы уничтожили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом в районе Камышаны, пишет Газета.ru. Потери украинской стороны составили по двое убитых и раненых.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом сообщает журналистам Министерство обороны РФ 18 февраля, в субботу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраинаВСУВооруженные Силы РФ
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