Сальдо назвал сроки возобновления железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом

По его словам, поезда между Херсонской областью и Крымом начнут ходить к концу лета 2023 года. При этом он не исключил, что восстановительные работы могут завершиться раньше.

Сальдо уточнил, что железнодорожное сообщение соединит Геническ, Симферополь, Евпаторию и Джанкой. Это наиболее востребованные направления у жителей Херсонской области, добавил он.

Врио главы региона ранее сообщил о скором освобождении Херсона. Сальдо отметил, что из Херсонской области эвакуировали более 150 тысяч человек, передает НСН.

