Сальдо назвал сроки возобновления железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» рассказал о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом.
По его словам, поезда между Херсонской областью и Крымом начнут ходить к концу лета 2023 года. При этом он не исключил, что восстановительные работы могут завершиться раньше.
Сальдо уточнил, что железнодорожное сообщение соединит Геническ, Симферополь, Евпаторию и Джанкой. Это наиболее востребованные направления у жителей Херсонской области, добавил он.
Врио главы региона ранее сообщил о скором освобождении Херсона. Сальдо отметил, что из Херсонской области эвакуировали более 150 тысяч человек, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- В турецкой провинции Измир произошло землетрясение
- Пушилин: ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск
- Додон: ВСУ могут атаковать Приднестровье с согласия Санду
- В Белгороде обнаружили обломки трех сбитых беспилотников
- В Киеве признали тяжелое положение ВСУ на линии фронта
- Сальдо назвал сроки возобновления железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом
- В Молдавии усилили меры безопасности из-за угрозы дестабилизации
- Орбан заявил об опасениях отправки войск стран ЕС на Украину
- «Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
- Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru