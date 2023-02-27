Сальдо назвал сроки возобновления железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» рассказал о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом.

СМИ: недалеко от Симферополя повреждено железнодорожное полотно

По его словам, поезда между Херсонской областью и Крымом начнут ходить к концу лета 2023 года. При этом он не исключил, что восстановительные работы могут завершиться раньше.

Сальдо уточнил, что железнодорожное сообщение соединит Геническ, Симферополь, Евпаторию и Джанкой. Это наиболее востребованные направления у жителей Херсонской области, добавил он.

Врио главы региона ранее сообщил о скором освобождении Херсона. Сальдо отметил, что из Херсонской области эвакуировали более 150 тысяч человек, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаКрымХерсон
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