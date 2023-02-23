СМИ: недалеко от Симферополя повреждено железнодорожное полотно
В 12 километрах от Симферополя повредили часть железной дороги, передают СМИ.
Происшествие произошло в Бахчисарайском районе рядом с селом Почтовое. Движение на ветке остановлено.
Задержано три состава: один поезд дальнего следования и две пригородные электрички.
Для отправки пассажиров в Симферополь организованы автобусные маршруты.
В начале февраля ФСБ задержала жителя Симферополя за призывы к насилию в отношении сотрудников силовых органов. Мужчина разместил соответствующую публикацию в социальной сети «Вконтакте», передает НСН.
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