Салат «Оливье» за год подешевел

По данным экспертов рынка, цены на овощи год назад были выше средних из-за поздней весны и непогоды во время уборки урожая. Как рассказали NEWS.ru в Руспродсоюзе, сейчас килограмм огурцов можно приобрести за 100 руб., картофеля - за 30 руб., моркови - за 33 руб. Таким образом удешевление по некоторым из этих овощей составляет за год от 20 до 33 процентов. При этом остальные продукты для «Оливье» стоят либо столько же, либо подорожали.

В целом же исследователи отмечают, что в среднем новогодний стол в этом году подорожает на 15–20% по сравнению с прошлым. Например, шоколадные конфеты подорожали на 23%, соки и газированные напитки показали рост в пределах от 16% до 22%, красная икра подорожала на 12%, сырокопченая и варёная колбасы на 9%, отечественное шампанское стало дороже на 12%.