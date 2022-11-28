Салат «Оливье» за год подешевел

Традиционный новогодний салат «Оливье» за год немного подешевел. Как сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз), с ноября 2021-го траты на покупку ингредиентов для приготовления «Оливье» на четверых человек сократились на 0,4% и составят около 375 рублей. Ключевой вклад в снижение стоимости салата внесли овощи.

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По данным экспертов рынка, цены на овощи год назад были выше средних из-за поздней весны и непогоды во время уборки урожая. Как рассказали NEWS.ru в Руспродсоюзе, сейчас килограмм огурцов можно приобрести за 100 руб., картофеля - за 30 руб., моркови - за 33 руб. Таким образом удешевление по некоторым из этих овощей составляет за год от 20 до 33 процентов. При этом остальные продукты для «Оливье» стоят либо столько же, либо подорожали.

В целом же исследователи отмечают, что в среднем новогодний стол в этом году подорожает на 15–20% по сравнению с прошлым. Например, шоколадные конфеты подорожали на 23%, соки и газированные напитки показали рост в пределах от 16% до 22%, красная икра подорожала на 12%, сырокопченая и варёная колбасы на 9%, отечественное шампанское стало дороже на 12%.

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В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли считают, что дальнейшего роста цен на основные продукты и деликатесы к новогоднему столу не будет. Напротив, для привлечения покупателей торговые сети будут проводить различные промоакции.

Ранее блогеры-миллионники сообщили, что собираются рассказывать, как за одну тысячу рублей сделать подарок для близких, создать новогодний образ и накрыть праздничный стол.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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