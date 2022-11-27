В России спрос на товары к Новому году увеличился более чем в пять раз
Граждане России в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году, потому спрос на праздничные товары в ноябре вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции продается в Москве (+365 процентов), Челябинске (+300 процентов), Нижнем Новгороде (+133 процентов), а также Новосибирске (+67 процентов).
Отмечается, что в список товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение «дождик», еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.
Кроме этого, россияне активно покупают товары для интерьера. По стране спрос на такую продукцию вырос на 203. Покупки жалюзи увеличились на 122 процентов, диффузоров — на 317 процентов. Топ-товаров составили римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома, жалюзи, диффузоры, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.
Россиянам отпуск лучше в январе не брать, а праздничные дни не должны отразиться на их зарплате. Январь — самый невыгодный для использования отпуска месяц в году.
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